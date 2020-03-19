想喝隨時來一杯！ 星巴克推出「可攜帶咖啡沖泡器」 文青咖啡迷立刻愛上

隨著疫情緊張，民眾也漸減少出門買咖啡的意願。日本星巴克最新推出「可攜帶咖啡沖泡器」來因應，讓愛喝咖啡的朋友隨時隨地可為自己沖上一杯香濃咖啡，還不用出門去買，既省時又方便。辦公室的例行公事就是午茶時光來一杯咖啡，這項犒賞文青咖啡迷的創意之物，推出同時也引發日本社群的風糜討論。

圖／取自starbucks.co.jp

外觀上有著星巴克標誌的「可攜帶咖啡沖泡器」，是日本星巴克最新推出的全新滴水咖啡容器，以文青風紙盒呈現，無需返還回店家，一桶容量大約為12杯小杯的咖啡量，由於容量不多、還有提把可以方便攜帶，完全符合公司開會需要、家中舉辦派對時，隨身就能帶著走的心願！

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這款「可攜帶咖啡沖泡器」目前已經在日本星巴克官網開賣，售價是日幣2,700，折合台幣換算後約為767元。不到1000元的超高CP值，也難怪能立刻受到日本文青族、咖啡迷網友們的喜愛了！

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