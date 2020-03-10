自製手沖咖啡老是失敗的原因？「日本咖啡之神」下凡解密
明明買了相同的咖啡豆，自己手沖就是不對味；同一包豆子每次沖出來味道差很大？「日本咖啡之神」田口護，在手沖咖啡實作新書《咖啡大師的美味萃取科學》「下凡」來解答，生動的圖解說明，教你維持每杯自製手沖咖啡都美味的秘密。
【萃取失敗的原因及改善方法】
沒有遵守萃取重點進行的話，就會失敗。
舉例來說，不夠新鮮的咖啡粉就不會膨脹，無法充分悶蒸。咖啡粉的研磨度太粗的話，熱水就會快速往下掉；粉粒太細反而會塞住濾杯，煮出澀味強烈的咖啡。研磨粗細不均的話，進入熱水的味道成份也會不均，難以煮出想要的味道。
在控制味道時，也要仔細注意熱水溫度，不能只是目測，必須拿溫度計精確測量，才是成功的關鍵。保持濾過層完整尤其重要，否則熱水會在成份萃取不完全的狀態下往下滴，煮出淡而無味的咖啡。到了萃取後半段，不必要的成份比例會增加，因此進行速度要快，減少不必要成份的萃取量。
【悶蒸失敗的例子】
1.凹陷
如果咖啡層表面中央凹陷、沒有隆起，首先要思考咖啡豆是否不夠新鮮。即使咖啡豆很新鮮，熱水溫度太低時也會發生同樣情況。冬天的室溫很低，建議濾杯要事先用熱水煮過、燙杯，完全擦乾後再使用。
2.噴出蒸氣
在悶蒸的步驟，有時表面會噗滋噗滋地產生破洞、噴出蒸氣；這是因為剛烘焙好的咖啡豆有很多二氧化碳，要是咖啡粉磨得太細、或微粉太多，還是說熱水溫度太高...等，這些原因都會使得空氣無法完全排出。悶蒸不完全的話，咖啡的味道就會亂七八糟。
【悶蒸失敗的原因】
咖啡濾紙與濾杯緊密貼合，使得空氣無法排出，無處可逃的空氣於是從咖啡粉表面噴出。
【濾杯內溝槽的作用】
濾杯內部的溝槽能在濾杯與咖啡濾紙之間形成空氣通過的通道，讓空氣往四面八方排出，就能夠維持咖啡粉的漢堡排形狀，達到完全悶蒸。
【摘文選自：《咖啡大師的美味萃取科學》、作者：田口護／山田康一、譯者：黃薇嬪、圖文提供：幸福文化】
※看更多：全圖解！「日本咖啡之神」教你在家作出職人手沖咖啡秘訣
※製作熱飲請小心個人安全，勿讓孩童靠近
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