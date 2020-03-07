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星巴克折疊吸管好搶手！加碼3大「熱門造型口袋吸管」，小巧便攜又環保
台灣環保意識逐漸盛行，對飲料愛不釋手的台灣人，最能直接實施環保行動的即是採用環保吸管，因此市面上也不斷推出玻璃吸管、紙吸管、竹吸管、矽膠吸管等各種材質的產品。而除了要追求環保，方便攜帶及造型也成為許多人選購的標準之一。
星巴克近期推出富有質感的綠色系「可收納吸管附盒」，專為冷飲使用設計，而USB的外觀、搭配可折疊的小巧設計，一推出就引爆搶購熱潮。
除了星巴克的口袋吸管，便於攜帶的造型折疊吸管還有日本HASHY與三麗鷗合作推出的「折疊環保吸管」，收納盒與Airpods神似，多種造型超級可愛！
而角落小夥伴的粉絲要注意啦，卡通雜貨品牌Norns推出了角落小夥伴膠囊矽膠吸管，除了有兩款可以隨意彎曲的吸管及迷你膠囊收納盒，還會附上清洗刷，方便拆卸清洗的超萌造型吸管太燒啦！
如果你是重視視覺色調的珍奶控，也可以考慮美國Gosili推出的珍奶專用環保吸管，材質採用軟式矽膠，可耐高溫230℃，一個不到200元，隨行外出又時尚，太划算了！
這些造型吸管台灣都買得到，今天就來選購一款，輕鬆帶著它趴趴走、喝飲料！
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