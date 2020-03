星巴克折疊吸管好搶手！加碼3大「熱門造型口袋吸管」，小巧便攜又環保

台灣環保意識逐漸盛行,對飲料愛不釋手的台灣人,最能直接實施環保行動的即是採用環保吸管,因此市面上也不斷推出玻璃吸管、紙吸管、竹吸管、矽膠吸管等各種材質的產品。而除了要追求環保,方便攜帶及造型也成為許多人選購的標準之一。

星巴克近期推出富有質感的綠色系「可收納吸管附盒」,專為冷飲使用設計,而USB的外觀、搭配可折疊的小巧設計,一推出就引爆搶購熱潮。

這款吸管以冷飲為使用設計,記得勿使用於熱飲,避免燙傷。圖/擷取自星巴克官網

除了星巴克的口袋吸管,便於攜帶的造型折疊吸管還有日本HASHY與三麗鷗合作推出的「折疊環保吸管」,收納盒與Airpods神似,多種造型超級可愛!

圖/擷取自YouTube Pocket Straw ポケットシリコンストロー 圖/擷取自HASHY官網

而角落小夥伴的粉絲要注意啦,卡通雜貨品牌Norns推出了角落小夥伴膠囊矽膠吸管,除了有兩款可以隨意彎曲的吸管及迷你膠囊收納盒,還會附上清洗刷,方便拆卸清洗的超萌造型吸管太燒啦!

圖/擷取自Norns線上官網

如果你是重視視覺色調的珍奶控,也可以考慮美國Gosili推出的珍奶專用環保吸管,材質採用軟式矽膠,可耐高溫230℃,一個不到200元,隨行外出又時尚,太划算了!

圖/擷取自YouTube影片Reusable Silicone Straw for On the Go!

這些造型吸管台灣都買得到,今天就來選購一款,輕鬆帶著它趴趴走、喝飲料!

延伸閱讀:

.星巴克3月份好友日今登場!3大「買1送1」兌換優惠一次看 整個月都要喝爆

.女人節快樂! 星巴克3/8女生限定「第二杯半價」 寵愛自己就要揪姊妹衝特色星巴克喝咖啡