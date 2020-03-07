女人節快樂！ 星巴克3/8女生限定「第二杯半價」 寵愛自己就要揪姊妹衝特色星巴克喝咖啡

38婦女節就要到來，星巴克特別推出「女人節快樂」一日優惠活動，預備犒賞全台女性朋友在3/8婦女節快樂喝咖啡，活動當天所有女性顧客到店消費購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲品，即可享有「第二杯半價」優惠，每人最多可以購買兩組，快來點杯最夯的咖啡星冰樂來寵愛自己吧。

星巴克Happy Women's Day女人節快樂活動將在3/8婦女節舉行，號召全台婆婆、媽媽、姊姊、妹妹、女生朋友們，快趁機找姊妹們相揪一起衝去喝杯下午茶。同時，為大家特別整理推薦5間星巴克特色門市，別忘了拿出手機狂自拍、上傳IG打卡，與閨蜜們留下開心喝咖啡的合影畫面。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

板大遠百 9F門市

位於新板特區板橋大遠百9樓，客席空間特別以桌椅搭配一區一區的落地窗格，呈現出一桌一景特色，讓顧客獨擁專屬觀景空間，享受高樓溫暖的日光照撫或是夜晚的星光熠熠。門市設計部分，則於門市的主視覺牆面，以鐵件雕花的方式襯托女神LOGO的圖騰。

地址：新北市板橋區新站路28號9樓

電話：02-2964-7055

星巴克板大遠百9樓門市。圖／星巴克

台北101 B1門市

為全台最頂級規格門市-「星巴克摩登典藏吧台」門市(Starbuck Reserve Bar)，配備有全系列頂級咖啡設備，且提供來自世界各地少量而珍貴的星巴克典藏系列咖啡豆，且能於獨立吧台與咖啡大師近距離互動。

地址：台北市信義區市府路45號B1

電話：02-8101-8511

全台首個星巴克摩登典藏吧台於台北101 b1門市。圖／星巴克

台北時代門市

位於統一時代百貨2樓的星巴克推出全新概念店，首次引進啤酒、紅白酒吧台，以及新鮮現烤的烘焙坊，一開幕就造成轟動，針對信義區上班族們，特別延長平日營業時間直到凌晨12點，希望可以提供微醺的空間讓忙碌的社畜們小憩一番。

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號2F

電話：02-2722-6292

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台北時代門市概念店。圖／星巴克提供。

麗寶鐘樓門市

星巴克全台首座鐘樓門市位於台中麗寶 outlet mall 二期，配合商場的整體規劃，打造鐘樓造型為主體的建築體，屋緣處有星巴克女神佇立於中心，造型鐵花向四周擴展蜿蜒，以源自咖啡豆標的圖案花紋，綴以水藤或是貝殼等紋路圍繞著建物，猶如構築成女神的精緻皇冠，也為建物增添華麗感。

地址：台中市后里區月眉東路2段181號

電話：04-2558-0351

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麗寶鐘樓門市。圖／星巴克

花蓮和平門市

花蓮和平門市座落於「台泥開放生態循環工廠-台泥DAKA」內，擁有背山面海的獨特風景，同時位處蘇花改公路通車後的必經之處，提供往返蘇澳花蓮的遊客一處靜謐的空間，地理環境優勢更添愜意。

地址：花蓮縣秀林鄉和平263號

電話：03-868-2369

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花蓮和平門市。圖／星巴克

女人節快樂 Happy Women's Day!

活動規則：當天女性顧客購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享第二杯半價優惠。

注意事項：

1.每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

4.機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。

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