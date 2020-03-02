星巴克3月份好友日今登場！3大「買1送1」兌換優惠一次看 整個月都要喝爆

星巴克的粉絲們準備好喝爆了嗎？隨著3月來臨，星巴克本月促銷活動正式開跑，今天為大家統整截至目前為止的3大優惠，記得卡好日期及兌換時限，才不會錯過捶心肝囉！

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團

「享受春天好友日」：最後兌換日3/12

「享受春天好友日」今（3/2）開跑，即日起到3/10為止，只要到店以原價購入2杯大杯或以上的飲料，即可獲得咖啡好友分享券(小白單)乙張，憑此券就能享有一次買一送一優惠，最後兌換日為3/12。

「22週年購物派對」：最後兌換日3/31

2020年首波週年購物派對來襲，星巴克選在3/6、3/20的星期五，推出全品項85折優惠（不包括飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）。沒有飲料促銷也別難過，因為單筆折扣後，只要消費滿新台幣500元，就會贈送「咖啡好友分享券」一張，讓你在3/31前，自由選擇一天使用專屬的買一送一。

不過要注意的是，拿到小白單後需要在活動隔日才會生效，當天就先回家欣賞戰利品吧！

「與春櫻有約」：最後兌換日3/31

「與春櫻有約」第一波活動已結束，3月份活動落在3/23-3/27，當日單筆消費滿350元，就能獲得「咖啡好友分享券」，最晚必須在3/31前完成兌換，千萬別錯過啦！

「咖啡好友分享券」注意事項

1.憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.本券僅限使用乙次，兌換時需回收，不得更換現金。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。

3.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

4.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

5.兌換時不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。

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