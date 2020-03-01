歡慶22週年！星巴克指定2日「全品項85折」、滿額再送買1送1分享券

3月第一天又有好消息！星巴克為了歡慶22週年，特別在3/6、3/20這兩週的星期五舉辦首波週年購物派對，活動當天各品項可享有85折優惠，但不含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值。而單筆折扣後、消費滿新台幣500元，還可獲得「咖啡好友分享券」一張，代表又能有買一送一啦！

不過要提醒大家，小白單兌換時間需要在活動隔天才能使用，截至3/31為止。另外，購物派對當天，將會暫停提供含飲料的糕點套餐組合(早午晚餐/一般套餐/現烤與專案套餐組合)，只有糕點單品點購85折，其餘優惠品項則依各門市現貨為準。而購物派對預留單活動，消費結帳即可免費享有小杯的「每日精選咖啡」一杯，每張兌換券限定兌換一杯，也算是咖啡控們額外的小確幸！

正值櫻花季，想要購入全新限定新品的星巴克粉絲們，週五就去手刀衝一波，順便蒐集買一送一券吧！

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團

「咖啡好友分享券」

使用時間：Shopping party隔日開始-2020/3/31止。

注意事項：

1.憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.本券僅限使用乙次，兌換時需回收，不得更換現金。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。

3.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

4.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

5.兌換時不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。

延伸閱讀：

．又一波「星巴克買一送一」！享受春天好友日3月開跑、2大分享券活動最後兌換日快筆記

．粉嫩櫻花季！ 星巴克推春櫻限定杯款 加碼兩波買1送1 & 滿額贈分享券