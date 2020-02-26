又一波「星巴克買一送一」！享受春天好友日3月開跑、2大分享券活動最後兌換日快筆記

星巴克好康不斷，2月不間斷推出各式買一送一活動，"與春櫻有約"優惠滿額贈分享券活動還沒結束，又再釋出全新「享受春天好友日」。

只要在3/2-3/10期間，到店原價點購2杯大杯(含)以上飲料，即可獲得咖啡好友分享券(小白單)乙張，憑此券就能享有一次買一送一優惠，最後兌換日為3/12，千萬別錯過啦！

櫻花系列商品。圖／星巴克提供

配合櫻花季，星巴克也推出超過60款的櫻花限定商品，現在也同步進行"與春櫻有約"優惠滿額贈活動，今天（2/26）及3/23-3/27活動期間，單筆消費滿350元，也可獲得咖啡好友分享券(小白單)乙張！

憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯同樣由星巴克招待！提醒各位星巴克粉絲，2月活動最後兌換日為2/29，3月活動最晚請在3/31前完成兌換囉！

星巴克推出多款春季全新口味甜點及飲料，「櫻花莓果千層薄餅」及「春櫻蜜桃巧克力紅茶那堤」都是焦點新品。圖／星巴克提供

趁著粉嫩的櫻花季節，到星巴克逛期間限定新品的同時，別忘了把握這兩個分享券活動，累積買一送一優惠寵一寵自己吧！

(左起)粉彩春和不鏽鋼杯、春彩襲人不鏽鋼杯、粉紫春意不鏽鋼杯、粉彩春氛不鏽鋼杯。圖／星巴克提供

「享受春天好友日」、「與春櫻有約」活動注意事項

1.憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.本券僅限使用乙次，兌換時需回收，不得更換現金。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。

3.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

4.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

5.兌換時不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。

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