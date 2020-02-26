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又一波「星巴克買一送一」！享受春天好友日3月開跑、2大分享券活動最後兌換日快筆記
星巴克好康不斷，2月不間斷推出各式買一送一活動，"與春櫻有約"優惠滿額贈分享券活動還沒結束，又再釋出全新「享受春天好友日」。
只要在3/2-3/10期間，到店原價點購2杯大杯(含)以上飲料，即可獲得咖啡好友分享券(小白單)乙張，憑此券就能享有一次買一送一優惠，最後兌換日為3/12，千萬別錯過啦！
配合櫻花季，星巴克也推出超過60款的櫻花限定商品，現在也同步進行"與春櫻有約"優惠滿額贈活動，今天（2/26）及3/23-3/27活動期間，單筆消費滿350元，也可獲得咖啡好友分享券(小白單)乙張！
憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯同樣由星巴克招待！提醒各位星巴克粉絲，2月活動最後兌換日為2/29，3月活動最晚請在3/31前完成兌換囉！
趁著粉嫩的櫻花季節，到星巴克逛期間限定新品的同時，別忘了把握這兩個分享券活動，累積買一送一優惠寵一寵自己吧！
「享受春天好友日」、「與春櫻有約」活動注意事項
1.憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
2.本券僅限使用乙次，兌換時需回收，不得更換現金。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。
3.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
4.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。
5.兌換時不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。
延伸閱讀：
．芋頭控暴動！星巴克新推「芋泥星冰樂」 紫色夢幻飲料馬來西亞限定
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