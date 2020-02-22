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芋頭控暴動！星巴克新推「芋泥星冰樂」 紫色夢幻飲料馬來西亞限定

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自<a href=Starbucks Malaysia粉專" title="圖／擷取自Starbucks Malaysia粉專">
圖／擷取自Starbucks Malaysia粉專

芋頭控快注意，馬來西亞星巴克近期推出了夢幻飲料，透過芋泥和星冰樂強強組合，成為許多粉絲的嘗鮮心頭好第一名！

全新推出的「芋泥奶油星冰樂」（Taro Creme Frappuccino），以芋泥粉末搭配鮮奶的基底，上面擠上滿滿的奶油，少女紫色視覺品項一公開，立馬激起當地網友好奇心，紛紛分享及標註朋友一起嘗試。雖然有些喝過的人反映味道稍甜，但仍滿足了大部分喜歡紫色和愛好芋頭的星巴克粉絲。

這款新品售價為馬幣20令吉左右（約新台幣140元），即日起直到6/30為止，使用星巴克應用程式付款，即可享有馬幣1令吉（約新台幣7元）折扣。這段時間內若正好有前往馬來西亞的行程，全馬門市都可以衝一波口味香醇的新口味哦！

除了「芋泥奶油星冰樂」，大馬也推出2款特製品項，為大家添上芋泥奶蓋。圖／擷取自<a href=Starbucks Malaysia粉專" title="除了「芋泥奶油星冰樂」，大馬也推出2款特製品項，為大家添上芋泥奶蓋。圖／擷取自Starbucks Malaysia粉專">
除了「芋泥奶油星冰樂」，大馬也推出2款特製品項，為大家添上芋泥奶蓋。圖／擷取自Starbucks Malaysia粉專

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