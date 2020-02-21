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粉嫩櫻花季！ 星巴克推春櫻限定杯款　加碼兩波買1送1 & 滿額贈分享券

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導

櫻花系列商品。圖／星巴克提供
櫻花系列商品。圖／星巴克提供

星巴克春季搭上櫻花季，推出超過60款的櫻花限定商品，於2/21(今)11:00～20:00，星禮程會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。同步舉行"與春櫻有約"優惠滿額贈活動，於2/24~2/26、3/23~3/27活動期間，單筆消費滿350元即可獲得咖啡好友分享券(小白單)乙張，星巴克粉絲們相揪迎接浪漫春天吧！

(左起)櫻花錦簇冷水壺、粉櫻水漾冷水壺、粉櫻碧波冷水壺、花海淙淙水球趣味杯。圖／星巴克提供
(左起)櫻花錦簇冷水壺、粉櫻水漾冷水壺、粉櫻碧波冷水壺、花海淙淙水球趣味杯。圖／星巴克提供

星巴克今年春季，推出令人心動的「粉紅 vs.粉紫」配色，浪漫的粉與夢幻的紫，將落櫻繽紛的風景在杯盤與休閒包袋等商品上繽紛盛開，總計60款以上的櫻花商品，滿滿的櫻花氛圍、夢幻粉紫色外衣果然不負粉絲期待，每一款都想立刻擁有。

(左起)粉彩春和不鏽鋼杯、春彩襲人不鏽鋼杯、粉紫春意不鏽鋼杯、粉彩春氛不鏽鋼杯。圖／星巴克提供
(左起)粉彩春和不鏽鋼杯、春彩襲人不鏽鋼杯、粉紫春意不鏽鋼杯、粉彩春氛不鏽鋼杯。圖／星巴克提供

(左起)櫻之花舞TOGO冷水杯、粉櫻山谷TOGO冷水杯、粉櫻山谷不鏽鋼TOGO冷水杯、紫櫻晴空TOGO冷水杯。圖／星巴克提供
(左起)櫻之花舞TOGO冷水杯、粉櫻山谷TOGO冷水杯、粉櫻山谷不鏽鋼TOGO冷水杯、紫櫻晴空TOGO冷水杯。圖／星巴克提供

櫻花系列商品已開賣，除了主打粉嫩系的馬克杯、冷水杯、隨行杯、雨傘等用品，融入貓咪狗狗的「賞櫻杯」，全系列萌得讓貓奴犬奴想尖叫。2020春季更特別推出台北101限定杯，台灣第一高樓台北101結合了浪漫春櫻，夜櫻版的馬克杯及冷水杯限定必搶。

花中邂逅馬克杯。圖／星巴克提供
花中邂逅馬克杯。圖／星巴克提供

狗狗奇緣馬克杯。圖／星巴克提供
狗狗奇緣馬克杯。圖／星巴克提供

粉櫻花海馬克杯。圖／星巴克提供
粉櫻花海馬克杯。圖／星巴克提供

推出全新春季商品的同時，星巴克也於推出會員好友分享日買一送一活動，今日11:00～20:00，星禮程會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待(每人每次至多買二送二)。2/24～2/26、3/23~3/27單筆消費滿350元即可獲得咖啡好友分享券(小白單)一張。

101限定商品。圖／星巴克提供
101限定商品。圖／星巴克提供

浪漫夜櫻馬克杯。圖／星巴克提供
浪漫夜櫻馬克杯。圖／星巴克提供

春櫻花舞馬克杯。圖／星巴克提供
春櫻花舞馬克杯。圖／星巴克提供

花如櫻美馬克杯組。圖／星巴克提供
花如櫻美馬克杯組。圖／星巴克提供

「與春櫻有約」注意事項：

1.憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.本券僅限使用乙次，兌換時需回收，不得更換現金。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。

3.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

4.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

5.兌換時不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。

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