星巴克春季新品浪漫來襲！櫻花系列「蜜桃巧克力飲品」 加碼雙層奶酪、莓果千層激發少女心

經過2月份一連串買一送一優惠，星巴克將在2/19推出一系列春季新品，配合櫻花紛飛的季節，大家可以品嘗到許多全新口味的甜點和飲料，實際體驗浪漫的滋味！

「春櫻蜜桃巧克力紅茶那」及「榛果風味瑪奇朵」為星巴克春季焦點飲料。圖／星巴克提供

星巴克新推的「春櫻蜜桃巧克力紅茶那堤」，以阿薩姆紅茶為基底，加上蜜桃果醬與巧克力醬的組合，多層次的甜美風味絕對是櫻花季的最佳代表。而咖啡控也別擔心，星巴克加碼推出「榛果風味瑪奇朵」，經典義式濃縮搭配核果香氣，再加上綿密香醇的奶泡，口感細緻超適合喝一波！

「櫻花起司大福」（右邊）內有草莓卡士達餡加上起司奶油，口感清爽滑順之餘，還可以感受淡淡草莓香氣。圖／星巴克提供

除了飲品類，還有多款櫻花系列糕點等著大家嘗鮮！喜歡吃千層蛋糕的朋友，不用特別到專賣店，也可以在星巴克嘗試到夾著起司、草莓及蔓越莓內餡的千層薄餅！星巴克這次新推粉紅視覺強烈的「櫻花雙層奶酪」、「櫻花莓果千層薄餅」、「櫻花起司大福」，甚至還有櫻花外型的「紫薯地瓜春麵包」，讓人仿佛開了一場夢幻櫻花趴。

櫻花雙層奶酪可以一次吃到原味及蔓越莓奶酪。圖／星巴克提供

櫻花造型的「紫薯地瓜春麵包」。圖／星巴克提供

除了多種甜點，超過60款的櫻花商品也會在2/19一併開賣，星禮程會員還能在2/20至2/21的早上11:00到20:00的時段，享受專屬的買一送一優惠，星巴克的粉絲們快手刀衝一波，搶先迎接春天吧！

覆盆莓泡芙塔用酥脆鹹香的千層派皮為底，口感特別。圖／星巴克提供

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