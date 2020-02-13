星光優惠又來了！ 星巴克「買一送一」再加碼 限定2天登場

為了歡慶情人節，星巴克先前推出數位體驗「Love is Love 暖心祝福」活動，讓粉絲抽出買一送一、第二杯半價等多項優惠。現又再度加碼，祭出限時2日的星光好友分享活動，趕快揪朋友喝一波咖啡吧！

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團

星巴克推出「星光好友分享日」活動，於2月17日至2月18日兩天的下午16:00至20:00，只要購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

相關限制包括每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。優惠飲品不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白，部分門市未提供此優惠活動。特別注意的不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務，7-ELEVEN門市無法兌換。 圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團

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