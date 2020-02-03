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星巴克2月買一送一超簡單！2／14前每天滑手機秒揪曖昧對象喝咖啡

2020-02-03 10:23聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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星巴克買一送一活動又來囉，迎接2月份濃濃情人節氣氛，星巴克推出「LOVE IS LOVE」數位活動優惠，即日起至2/14情人節當天止，使用手機開啟台灣星巴克專屬APP，連結到數位體驗活動頁面，就有機會抽中全品項買一送一、第二杯半價等好康，連續將近兩週期間，天天都可揪情人去喝咖啡拿買一送一。

圖／擷取自Starbucks TW
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星巴克即日起至2/14於線上推出「Love is Love 數位活動」，民眾只要下載Starbucks TW APP，至APP首頁下方選項點「連結」→「數位體驗」，進入活動網頁後，完成幸運餅乾數位活動，尋找愛的答案，集滿「LOVE IS LOVE」3個單字，即可領取專屬飲料優惠，到星巴克度過幸福時光！

優惠品項包括「全品項好友分享」、「全品項第二杯半價」、「現煮義式咖啡第二杯半價」、「指定那堤系列大杯單一價」，時效可至抽獎日後2天，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。部分特定門市不提供優惠服務。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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圖／擷取自Starbucks TW
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Love is Love 數位活動 優惠券注意事項：

1.全品項好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.全品項第二杯半價:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

3.現煮義式咖啡第二杯半價：購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的現煮義式飲料，享第二杯半價優惠。

4.指定那堤系列大杯單一價：購買任一大杯指定那堤/茶那堤飲料，可享大杯單一價120元優惠乙次。適用品項(冰/熱)：那堤/風味那堤(咖啡漿果/香草/榛果/杏仁/焦糖)/抹茶那堤/醇濃抹茶那堤/玫瑰蜜香茶那堤/經典紅茶那堤/伯爵茶那堤。本活動不可併用加價更換特選咖啡豆與飲料升級；添加配料需支付差價購買。

5.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。惟顧客可將好友分享優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推）。

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