開工日限定好康都在今天！星巴克「買一送一」、丹堤、各超商　鼠年收假咖啡優惠大集合

春節連假不知不覺結束了，準備開工的第一天也不要難過！除了有星巴克買一送一，各大連鎖咖啡、超商等，也特別在1/30祭出開工日優惠，今天就趕快去買咖啡好好慰勞自己吧！

圖／摘自星巴克臉書 分享 facebook

星巴克「開工日好友分享」

最受大家期待的星巴克，這次推出1/30的開工日買一送一優惠，且只要從門市營業時間開始，至晚上8點為止，到店購買兩杯相同容量/冰熱/口味的咖啡飲料，第二杯等同於免費啦！

但仍要注意優惠品項依各門市現貨為準，而機場門市、高鐵/鐵路站內門市、高速公路休息站區門市、風景區型門市及車道服務型門市等則不享有這次優惠。

丹堤咖啡「友你真好，分饗有禮」

為了幫上班族加油打氣，除了之前大年初一，丹堤咖啡這次1/30開工日也推出買一送一優惠。只要在活動當天，到全台門市出示FB指定畫面，即可享有全系列大杯飲品以上買一送一，且不限次數和杯數喔！

1/30(四)只要到丹堤門市秀出此圖，買大杯飲料就再送你一杯！圖／擷取自丹堤咖啡(Dante Coffee) 分享 facebook

85度C

1/30的下午1點到晚上8點為止，在各大85度C門市購買大杯咖啡，第二杯只要特價20元！

萊爾富

早上來杯咖啡最快醒腦了！開工日當天早上6點起，只需要1元，就能在全台萊爾富門市，購買Hi Café大杯熱美式咖啡乙杯。每間門市限量100杯，售完為止。

7-ELEVEN

即日起至2/11為止，到7-11購買CITY系列全品項大杯以上，都可享有第2杯半價優惠。其中包含精品咖啡、CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶等。

全家便利商店

即日起至1/31止，只要在APP購買大杯熱美式、中杯熱單品美式同品項，就可享有第2杯1折，每人每日限購2組。

全家便利商店即日起至1月31日於App商品預售推出大杯熱美式、中杯熱單品美式咖啡同品項買2杯可享第2杯1折，每人每日限購2組。圖／全家便利商店提供 分享 facebook

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