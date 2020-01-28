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開工日不難過！「星巴克買一送一」優惠 鼠年收假好康、時間更寬裕快筆記

2020-01-28 12:31聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

大年初六即將要開工了嗎？別難過，繼穿紅衣的第二杯半價優惠後，星巴克買一送一又來啦！

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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為了慰勞大家即將要和春節道別的心情，星巴克特別釋出「開工日好友分享」活動，於1/30開工當天，門市開始營業起到晚上8點為止，只要到門市購買兩杯容量/風味/冰熱皆相同的飲料，其中一杯就是免費的！

這次沒有特別限定下午時段，週四當天，只要在晚上8點前都可以揪親朋好友衝一波囉！

星巴克「開工日好友分享」

活動日期：2020/01/30 門市開始營業~20:00

活動內容：購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.　每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2.　折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3.　優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。惟顧客可將好友分享優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推）。

4.　不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、高速公路休息站區門市(中壢休息站、西湖休息站、泰安北、泰安南、南投休息站、西螺、台南東山、仁德南、仁德北)、風景區型門市(淡水雲門、漁人碼頭、洄瀾、清境、日月潭、海生館、墾丁福華)、其他門市(龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、板橋車站、台北時代)、車道服務及新開幕一個月內門市(請洽門市)等。

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星巴克

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