還沒開幕成IG夯店！台北全新咖啡廳一秒到日本喝下午茶 隱身信義的小白屋、連藝人都愛

台北信義區最近新開了一家咖啡廳，不只一次狙擊吐司控、咖啡控取向，也成功吸引不少網美搶先踩點！尚在試營運期間，就因純色極簡的設計風格，加上許多藝人前去，很快就引發一陣打卡熱潮。

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ABG Coffee隱身於喧鬧的信義區，為將街角的老屋翻修後的咖啡館，預計2/5才正式開幕。雖然距離捷運站的路程稍遠，但咖啡廳以純白色系搭配自然木紋，整體風格於與氛圍非常小清新，讓人仿佛置身日本喝下午茶，非常適合休息及拍照。

另外，還有不少人眼尖發現余文樂、周興哲都曾出現過，循著他們專程到此一遊。

許多客人都會拍攝的廚房小角落。圖／IG@wulian_0114授權 分享 facebook

ABG Coffee以「ALWAYS BEAN GOOD」為概念。圖／ABG Coffee提供 分享 facebook

ABG Coffee希望能傳遞「把握生活的日常、享受美好」的理念，而這家其實是球員王信凱退役後，攜手咖啡師郭柏佐合作的新店。店內主打精心調配的專屬配方豆，喜歡喝咖啡的人,也許能一次喝到堅果與巧克力可可的濃郁香氣，若希望體驗層次分明且柔和滑順的口感，都可以嘗鮮看看。

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除了咖啡和甜點，鹹食的選項也不少，適合在忙碌的午後來體驗慵懶的休息時間。大家可以列入口袋名單，準備出發囉！

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ABG Coffee

營業時間：每日 09:00-18:00（2/5正式開幕）

地址：台北市信義區信安街103巷22號

電話：02-2377-2357

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