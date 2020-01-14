星巴克新春最「紅」促銷！鼠年除夕前連3天第二杯半價優惠

新年首波買一送一活動結束後，星巴克又立馬推出第二杯半價的優惠啦！這次配合即將來臨的春節，特別準備了「新春迎年鴻鼠報曉優惠活動」，活動期間只要穿著或配件和紅色有關，到店購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享有第二杯半價優惠。

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星巴克全新促銷活動從1/20至1/22，只要在活動期間的11:00至20:00為止，穿戴紅色衣服或配件的民眾，到店購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，都可享有第二杯半價優惠哦！另外，星巴克的星禮程會員也要注意啦，截至1/15為止都還可以享有會員好友分享日，只要購買兩杯相同容量/口味/冰熱的飲料，其中一杯即可免費，大家趕快衝一波吧！

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新春迎年鴻鼠報曉優惠活動

活動日期：2020/1/20~2020/1/22 11:00~20:00

活動規則：

1. 每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。惟顧客可將好友分享優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推）。

4. 機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。

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