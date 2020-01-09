就在今明兩天！星巴克新年首波「買一送一」促銷 還有全新超萌金鼠杯

星巴克愛好者注意啦！2020年首波「全品項買一送一」活動今天下午正式開跑，優惠限定2天，現在看到的話就趕快卡好時間準備出發啦！

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

若想要趕上這次促銷，只要在1/9到1/10、下午4點到8點，到店購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，就能夠瀟灑付一杯的錢就好啦！一個人一次喝兩杯絕對不為過，但要注意，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，別忘了查看分享日條規哦。

推出了鼠年第一個「買一送一」優惠，當然也少不了應景的鼠年限定商品。除了有星巴克的新春禮盒，星巴克1/8推出以金鼠作為主角設計的可愛鼠年系列商品，有多款馬克杯、隨行杯及不鏽鋼杯等，讓粉絲們能挑選喜愛的款式蒐藏。

鼠來寶杯盤組，售價620元。圖／星巴克提供 分享 facebook

金鼠馬克杯，售價580元。圖／星巴克提供 分享 facebook

鼠來寶不鏽鋼水瓶(左)，售價750元；鼠年星意隨身瓶，售價1,400元。圖／星巴克提供 分享 facebook

星巴克星光好友分享日

活動時間：2020/1/9 & 2020/1/10 16:00~20:00

活動規則：

1. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務

2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。惟顧客可將好友分享優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推）。

4. 不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、高速公路休息站區門市(中壢休息站、西湖休息站、泰安北、泰安南、南投休息站、西螺、台南東山、仁德南、仁德北)、風景區型門市(淡水雲門、漁人碼頭、洄瀾、清境、日月潭、海生館、墾丁福華)、其他門市(龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、板橋車站、台北時代)、車道服務及新開幕一個月內門市(麗寶鐘塔、善化陽光、鳳山建國、花蓮和平、基隆南站)等。

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