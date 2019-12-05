星巴克耶誕購物趴！ 12/6、12/20全品85折再贈咖啡買一送一 耶誕北極熊、幾米繽紛杯等你挑

迎接耶誕節到來，咖啡龍頭星巴克好禮不間斷！日前在星巴克統一廣場舉辦為期41天的「愛Sharing數位體驗」，1日再獻出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，兩活動都有機會獲得飲品買一送一等多項超值優惠，且正持續進行至耶誕節。不嫌優惠給太多，星巴克再一次推出超值促銷優惠「Shopping Party 耶誕購物派對」，12/6、12/20限定2天店內全品項打85折，再送咖啡買一送一券。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

星巴克耶誕購物派對分別在6日及20日享店內全品項85折，注意的是不含飲料、外送服務性產品、隨行卡及儲值。不過，只要當日單筆折扣後達500元，及可獲得「咖啡好友分享券」買一送一（小白單），完全不用靠手氣抽獎來換取買一送一機會，可兌換時間在派對隔日至2020/1/12止。

搭著耶誕氣氛，同步為大家推薦耶誕購物派對可以考慮入手的超夢幻商品，今年以「Merry little holiday party」為主題，每每推出都讓粉絲瘋搶的耶誕系列商品，邀請來可愛的北極熊及他的好朋友們企鵝、海豹一起迎接節日來臨，眾多商品都換上濃濃的耶誕氣氛，像是超可愛的雙層玻璃杯也推出冬季北極熊與企鵝款；企鵝送禮不鏽鋼水壺、北極熊TOGO不鏽鋼杯超萌圖案；北極熊造型隨行杯袋、單杯提袋讓做環保也可以耍可愛；矽膠杯蓋也有北極熊小熊、海豹小熊的全新造型，讓人每款都想買。

星巴克耶誕系列商品。圖／星巴克提供 分享 facebook

星巴克耶誕系列商品。圖／星巴克提供 分享 facebook

星巴克耶誕系列商品。圖／星巴克提供 分享 facebook

星巴克即將推出與繪本作家幾米合作的聯名系列商品，延續紅樹林門市以幾米作品「閉上眼睛一下下」的繽紛想像，本回聯名商品推出特別設計以藍色的「JL夢想雙層馬克杯」或粉色的「JL信心雙層馬克杯」，圖樣上象徵著祈願或是希望的帽子四處紛飛，傳遞繪本內所說的「以為永遠失去的，卻慢慢回來了。以為不再可能的，卻重新創造驚喜」的精神，全系列商品首日限紅樹林門市首賣外，預計於12月11日星巴克全台門市推出。

星巴克幾米聯名商品。圖／星巴克提供 分享 facebook

Shopping Party 耶誕購物派對

活動日期：2019/12/6(五) & 2019/12/20(五)

．活動當天全品項享85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外）

．活動當天單筆折扣後消費滿$500，即可獲得「咖啡好友分享券」（小白單）乙張（隨POS機自動產出），可累送。

「咖啡好友分享券」(小白單)注意事項：

1.憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.優惠兌換期限為:耶誕購物派對隔日~2020/1/12止。

3.單次消費僅限使用乙次，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

4.優惠兌換完畢後即回收優惠券，不得更換現金，逾期、影印、翻拍無效，遺失不補發。

5.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

6.機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。

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