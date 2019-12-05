親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

泰簽又轉彎！9日起恢復原申請方式 附財力證明新制延至明年3月

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

星巴克耶誕購物趴！ 12/6、12/20全品85折再贈咖啡買一送一 耶誕北極熊、幾米繽紛杯等你挑

2019-12-05 10:36聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

迎接耶誕節到來，咖啡龍頭星巴克好禮不間斷！日前在星巴克統一廣場舉辦為期41天的「愛Sharing數位體驗」，1日再獻出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，兩活動都有機會獲得飲品買一送一等多項超值優惠，且正持續進行至耶誕節。不嫌優惠給太多，星巴克再一次推出超值促銷優惠「Shopping Party 耶誕購物派對」，12/6、12/20限定2天店內全品項打85折，再送咖啡買一送一券。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
分享

星巴克耶誕購物派對分別在6日及20日享店內全品項85折，注意的是不含飲料、外送服務性產品、隨行卡及儲值。不過，只要當日單筆折扣後達500元，及可獲得「咖啡好友分享券」買一送一（小白單），完全不用靠手氣抽獎來換取買一送一機會，可兌換時間在派對隔日至2020/1/12止。

搭著耶誕氣氛，同步為大家推薦耶誕購物派對可以考慮入手的超夢幻商品，今年以「Merry little holiday party」為主題，每每推出都讓粉絲瘋搶的耶誕系列商品，邀請來可愛的北極熊及他的好朋友們企鵝、海豹一起迎接節日來臨，眾多商品都換上濃濃的耶誕氣氛，像是超可愛的雙層玻璃杯也推出冬季北極熊與企鵝款；企鵝送禮不鏽鋼水壺、北極熊TOGO不鏽鋼杯超萌圖案；北極熊造型隨行杯袋、單杯提袋讓做環保也可以耍可愛；矽膠杯蓋也有北極熊小熊、海豹小熊的全新造型，讓人每款都想買。

星巴克耶誕系列商品。圖／星巴克提供
星巴克耶誕系列商品。圖／星巴克提供
分享

星巴克耶誕系列商品。圖／星巴克提供
星巴克耶誕系列商品。圖／星巴克提供
分享

星巴克耶誕系列商品。圖／星巴克提供
星巴克耶誕系列商品。圖／星巴克提供
分享

星巴克即將推出與繪本作家幾米合作的聯名系列商品，延續紅樹林門市以幾米作品「閉上眼睛一下下」的繽紛想像，本回聯名商品推出特別設計以藍色的「JL夢想雙層馬克杯」或粉色的「JL信心雙層馬克杯」，圖樣上象徵著祈願或是希望的帽子四處紛飛，傳遞繪本內所說的「以為永遠失去的，卻慢慢回來了。以為不再可能的，卻重新創造驚喜」的精神，全系列商品首日限紅樹林門市首賣外，預計於12月11日星巴克全台門市推出。

星巴克幾米聯名商品。圖／星巴克提供
星巴克幾米聯名商品。圖／星巴克提供
分享

Shopping Party 耶誕購物派對

活動日期：2019/12/6(五) & 2019/12/20(五)

．活動當天全品項享85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外）

．活動當天單筆折扣後消費滿$500，即可獲得「咖啡好友分享券」（小白單）乙張（隨POS機自動產出），可累送。

「咖啡好友分享券」(小白單)注意事項：

1.憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.優惠兌換期限為:耶誕購物派對隔日~2020/1/12止。

3.單次消費僅限使用乙次，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

4.優惠兌換完畢後即回收優惠券，不得更換現金，逾期、影印、翻拍無效，遺失不補發。

5.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

6.機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。

延伸閱讀：

星巴克耶誕超萌北極熊、企鵝限定商品開賣 這幾款必收

星巴克愛Sharing！ 連續41天買一送一優惠來了 一路兌獎至耶誕節

咖啡派對星巴克機場

相關新聞

連續31天星巴克招待！ 星巴克12月「耶誕紅杯轉轉」買一送一最強耶誕禮來了

2019-11-27 11:46

西雅圖咖啡承認了！「100％阿拉比卡豆」摻低價豆　總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

下班衝一波！ 星巴克「買一送一」 今明兩日星光好友分享「限時4小時」

2019-11-25 11:47

星巴克連續2天「買一送一」 迎接25.26日星光好友分享４小時

2019-11-21 10:35

陽明山中的咖啡祕境！昭和風老宅改造成cama café旗艦店、600坪空間遠離喧囂

2019-11-19 15:40

獨╱伯朗咖啡棄守天母！「租約到期」12/31關最後一家店　員工爆料打臉其實另有原因

2019-11-19 10:18

星巴克會員買一送一！ 18、20日限時兩天 星禮程專屬好友分享日

2019-11-18 11:45

買一送一又來了！ 星巴克今日限定「愛Sharing 好友分享」揪團喝起來

2019-11-15 02:14

星巴克愛Sharing！ 連續41天買一送一優惠來了 一路兌獎至耶誕節

2019-11-11 13:37

光棍節揪團喝咖啡！ 伯朗、丹堤三家雙11買一送一 星巴克週五跟進

2019-11-11 09:59

歡慶萬聖節！ 星巴克今起連續2天「買一送一」限時4小時

2019-10-30 10:50

星巴克瘋萬聖 10/30、10/31推星光好友買一送一！ 南瓜那堤、萬聖黑貓系列陪你共度

2019-10-25 10:23

星巴克買一送一又來了！ 10月25日北部限定55家門市 想喝先來查一查

2019-10-22 17:53

最新懶人包／5日補班日 星巴克、西雅圖、丹堤...這些咖啡「買一送一」

2019-10-03 17:06

優惠整理包／10月1日國際咖啡日 星巴克、7-11買一送一

2019-09-30 14:17

星巴克「買一送一」9月倒數、10月加開三天！ 濃醇「燕麥奶」2款新品必嚐鮮

2019-09-23 14:36

喝起來！星巴克、伯朗咖啡買1送1　「１０家咖啡優惠」必喝懶人包

2019-09-16 12:57

售價搶先看！昭和懷舊感喫茶店「星乃珈琲店」今登台開幕

2019-09-16 11:12

全台「最美」全聯台中登場！ 賣場+打卡咖啡廳全新複合式空間

2019-09-06 16:26

明天見！星巴克連續14天買一送一又來了 快揪好友相聚試手氣

2019-08-16 10:56

小資族省錢秘笈！伯朗咖啡、星巴克「買一送一」優惠大戰開打

2019-12-03 11:09

「好滴咖啡」新北首店 12月下旬進駐板橋車站

2019-11-27 16:05

少女心爆棚！星巴克全新「粉櫻色聖誕杯」時尚感十足

2019-11-27 13:05

永和星巴克一個月內連關兩間　在地人曝：被平價咖啡夾殺

2019-11-23 14:20

Nespresso節慶款咖啡吹北歐風 當紅設計師跨界設計膠囊

2019-11-18 12:59

星巴克耶誕超萌北極熊、企鵝限定商品開賣 這幾款必收

2019-11-06 10:19

古坑咖啡豆提前一個月成熟 咖啡節9日登場

2019-11-04 07:33

限時2天！OKmart雲端商城「團購大杯醇品美式、拿鐵20杯5折」

2019-10-05 17:35

10/1世界咖啡日！　全聯30款咖啡品項買一送一起

2019-09-26 11:25

星巴克首度聯名Rachel Zoe！5款時尚新品 9/24開搶

2019-09-20 16:56

中秋3連休 「西雅圖」美式咖啡買一送一

2019-09-12 10:56

就在周日！85˚C大杯冰拿鐵限時第2杯10元

2019-09-06 17:53

「星巴克狗掌雙層玻璃杯」、「星巴克小熊杯緣子」超萌！7-11 ibon線上門市限定快衝一波

2019-09-03 13:54

「世界最美咖啡館」到台灣 「花神」改名，端出七成新菜色

2019-08-16 17:16

煮好每一杯咖啡！吳則霖：咖啡可以是日常 也能是奢侈品

2019-08-03 09:00

為友誼歡呼！ 星巴克推「買一送一」 連續2天下午星光好友分享４小時

2019-07-29 10:25

走進巷弄！最萌身高差夥伴 台北首家「立食」咖啡

2018-04-03 08:18

僅4個吧台座位！走進傳統市場 男子的轉角咖啡吧

2018-04-02 08:16

這個女子／別錯過！第二回台日咖啡展 周末松菸登場

2018-03-23 15:59
看更多

熱門文章

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

超大方！星巴克「12月連續31天」買1送1開跑～每天動手指爽賺1杯超容易

2019-12-01 11:23

只有3天！全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起

2019-11-27 11:05

好市多驚見鼎泰豐「隱藏版料理」！吃過的網友狂讚：份量大、有家的味道

2019-12-04 00:29

生鮮類來襲！好市多黑色購物節第五彈超狂「鮭魚」、「牛排」必買

2019-11-28 17:23

咖啡機也上榜！11/28好市多黑色購物節必敗十大品項

2019-11-27 17:24

錄影期間突感不適！廚神當道名廚羅茲猝死 享年59歲

2019-11-28 09:27

連續31天星巴克招待！ 星巴克12月「耶誕紅杯轉轉」買一送一最強耶誕禮來了

2019-11-27 11:46

全家便利商店App限定集點！「BT21」立體肖像馬克杯組、保溫杯超萌又實用

2019-12-03 12:11

「一芳水果茶」虎尾店歇業！ 破百網友留言：老闆辛苦了

2019-12-03 11:47

好市多買頂級牛小排「1/3是牛油」！網笑噴：「這真的QQ了」

2019-12-01 18:55

食物發黑欲丟 網急勸：是黑金！有錢不一定買得到

2019-12-03 13:02

超夯「金莎聖誕水晶球」來嘍！小7獨家贈送全台限量5.2萬個

2019-12-02 13:37

美食日劇一集吃50間店 製作人暴肥20公斤：來台灣出差超辛苦

2019-11-30 08:13

黑色購物節人潮卻冷清？好市多：好酒沉甕底，周五～周日精品特價來了

2019-11-26 15:00

三重人有福了！第2間三重「藏壽司」進軍捷運路

2019-11-27 16:15

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

頂呱呱一公斤雞太夯 粉絲抱怨：買不到

2019-11-28 12:36

薑母鴨店為何都不賣白飯？　網友揭秘：幕後真相超讓人吃驚

2019-12-02 13:50

「幾歲生日送幾隻雞翅」回歸了！薄多義推12月壽星揪團有優惠 每天每店限量15組

2019-12-02 21:24

西雅圖咖啡承認了！「100％阿拉比卡豆」摻低價豆　總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

「草莓」吃到飽！「天外天」水果吧升級　還可以沾煉乳

2019-11-29 13:37

滿滿「大湖草莓」隨你吃！馬辣「草莓季」12／1開跑

2019-11-29 14:54

11/26搶先報！好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售

2019-11-26 11:29

豬隊友爽爽吃到飽！新莊天賜百匯「生肖屬豬、鼠」4人同行1人免費

2019-12-02 15:05

高以翔愛下廚吃美食！西湖旁開「湖179西餐廳」圓夢

2019-11-27 14:43

麥當勞推妙招「單手拿套餐」 他一試悲劇了！

2019-12-03 11:17

23萬倍的好運！花43元買御飯糰順利抱回發票千萬獎金

2019-11-25 16:31

連續9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門町，快來吃美味燒鵝

2019-11-26 21:24

foodpanda、Uber Eats推星巴克外送 飲品限時免費升級

2019-12-02 12:18

冬至大戰搶先開打！「雞蛋布丁」、「草莓煉乳」湯圓暖心上市

2019-12-03 20:35

他買好市多日本蘋果 連切2顆都藏驚喜

2019-12-04 12:48

花生控瘋搶！桂冠「吉比花生雙醬湯圓」12/4全家獨賣

2019-11-29 09:43

星巴克愛Sharing！ 連續41天買一送一優惠來了 一路兌獎至耶誕節

2019-11-11 13:37

130元便當買不下手？ 網驚呼跪求店名：很可以

2019-12-04 11:36

「Hello Kitty麻將組」讓人手癢！7-ELEVEN春節禮盒首賣，還有戽斗星球爆米花

2019-11-28 14:01

黑色購物節＋聖誕季 COLD STONE限時買1送1

2019-11-27 13:20

限時兩天！GODIVA霜淇淋、杯裝冰淇淋買一送一

2019-12-04 11:05

肯德基「椒香麻辣脆雞」罪惡登場 搭香濃可可蛋撻、拿鐵搶攻耶誕大餐

2019-12-03 18:03

好市多黑購這個神物沒特價卻超熱賣 網友：只看到空盒

2019-11-25 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top