連續31天星巴克招待！ 星巴克12月「耶誕紅杯轉轉」買一送一最強耶誕禮來了

2019-11-27 11:46 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



星巴克鐵粉們來收禮物囉！星巴克於12月推出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，只要前往數位活動網址完成指定動作，連續31天將有機會獲得最強買一送一、第二杯半價等專屬優惠，活動將持續在浪漫又溫馨12月耶誕月進行，就是要大方讓所有粉絲喝好又喝滿。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

星巴克「耶誕紅杯轉轉」數位活動將於12/01正式上線，登入活動網址找尋到躲藏在耶誕紅杯中的可愛白熊，就可以獲得全品項好友分享、第二杯半價、現煮義式咖啡升級優惠、指定那堤系列大杯單一價等優惠憑證，每個帳號每天都可以玩一次，星巴克鐵粉絕不能錯過耶誕月買一送一等超強耶誕禮物！

優惠券注意事項：

1、全品項好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2、全品項第二杯半價:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

3、現煮義式咖啡升級優惠：購買任一杯現煮義式咖啡，可享升級優惠。點購中杯升級大杯，或點購大杯升級特大杯。

4、指定那堤系列大杯單一價：購買任一大杯指定那堤/茶那堤飲料，可享大杯單一價120元優惠乙次。適用品項(冰/熱)：那堤/風味那堤/抹茶那堤/醇濃抹茶那堤/玫瑰蜜香茶那堤/經典紅茶那堤/伯爵茶那堤。本活動不可併用加價更換特選咖啡豆與飲料升級；添加配料需支付差價購買。

5、優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。

6、星巴克保留活動調整與說明之權利，活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

星巴克陪您過耶誕 - 耶誕紅杯轉轉數位活動

活動時間：2019/12/1~2019/12/31

活動網址：https://goo.gl/qWvlEj

活動內容：於活動期間內每日參與數位活動，猜中可愛白熊藏身在哪一個耶誕紅杯之中品嚐咖啡，即可領取專屬飲料優惠。

兌換期間：每張優惠憑證為三天有效期限(包含獲得當天) ，最後兌換日是2020/1/2。

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