陽明山中的咖啡祕境！昭和風老宅改造成cama café旗艦店、600坪空間遠離喧囂

2019-11-19 15:40 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



可一邊喝咖啡，一邊欣賞庭園造景，享受遠離城市喧囂。圖／cama提供 分享 facebook 現烘咖啡連鎖品牌cama café與台北市政府文化局合作，推出全面升級的品牌旗艦店「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」，80年歷史的昭和風老宅搖身一變成森林中的咖啡祕境，遠離城市喧囂，即日起正式對外營業。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林位於陽明山格致路上，原址是台灣省政府農林廳林業試驗所轄管廳舍，自昭和12年，也就是1937年左右建造，是相當有歷史的建築物。由於該區域占地高達600坪，因此，cama以森林為概念，用咖啡空間重新演繹規畫旗艦店。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林位於陽明山格致路上。圖／cama提供 分享 facebook

為了讓消費者可以體驗到看到、聞到、聽到、喝到、摸到等五感體驗，cama邀請各專業領域團隊設計，像是主導過好樣文房、四四南村的許伯元建築事務所，該團隊修復老屋保留原有樣貌，利用空間設計賦予新靈魂。《少年Pi的奇幻漂流》、《賽德克巴萊》等造景製作的資深團隊強而青，設計庭園造景，搭配陽明山原生樹種、竹林等，以景造景，讓人一走到其中，就有如進到森林中的祕境感。

旗艦店內有藝術家小屋。圖／cama提供 分享 facebook

消費者可以坐在老宅內，一邊品嘗咖啡，一邊欣賞窗外竹林，享受片刻的靜謐。此外，內部咖啡品飲空間，還有素描彩繪牆面，有獨角仙、青蛙等，搭配大量植栽，充滿旅意盎然的風格，與外部的森林感相互呼應。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林針對販售的咖啡，一口氣端出10款頂級精品咖啡，像是馬拉威頂級藝伎、台灣阿里山精選等。此外，cama在旗艦店推出限定餐飲，推薦前4名必喝咖啡，包含帽子拿鐵、三溫糖濃縮咖啡、香草咖啡氣泡通寧、焦糖拿鐵等，皆是全台獨家品項，僅限定該店可喝到。同時跨足餐飲，推出經典早午餐、下午茶、排餐、戶外庭園野餐籃等，還有每日限量手作司康，可搭配精品咖啡品嘗。飲品價位130元到200元左右、餐點200元到350元。

現場提供新鮮現烘咖啡。圖／cama提供 分享 facebook