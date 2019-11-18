星巴克會員買一送一！ 18、20日限時兩天 星禮程專屬好友分享日
2019-11-18 11:45聯合新聞網 旅遊美食綜合報導
星巴克買一送一活動又來了！為回饋星巴克星禮程會員，星巴克於2019/11/18(一)及2019/11/20(三)兩天，活動期間11:00至20:00其間內推出「星禮程會員專屬的好友分享日」活動，星禮程會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待(每人每次至多買二送二)。
優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及酒精性飲料、氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。需注意的是，機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他(龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、洄瀾、板橋車站、世貿一館、西螺、台北時代門市)、車道服務及新開幕一個月內門市不提供此優惠。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
此外，每年耶誕最期待的焦點飲品「太妃核果風味那堤」重磅回歸，絲滑般的現蒸牛奶加上完美濃縮與甜美的太妃核果風味糖漿，是每次耶誕的必備商品，也是帶來溫暖的幸福滋味。喜愛品嘗星巴克飲品的鐵粉們，快趁著此次買一送一活動分享給好友，一起相揪約會聊天喝咖啡吧！
星禮程會員專屬的好友分享日
日期：2019/11/18、11/20
時間：活動當天11:00~20:00
延伸閱讀：
．星巴克愛Sharing！ 連續41天買一送一優惠來了 一路兌獎至耶誕節
．少女最愛微醺風味！台灣限定「芭樂柳橙沙瓦」全聯獨賣
留言