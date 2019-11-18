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香港理大圍城惡戰24小時 港警不留活路的十面埋伏？

星巴克會員買一送一！ 18、20日限時兩天 星禮程專屬好友分享日

2019-11-18 11:45聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

星巴克買一送一活動又來了！為回饋星巴克星禮程會員，星巴克於2019/11/18(一)及2019/11/20(三)兩天，活動期間11:00至20:00其間內推出「星禮程會員專屬的好友分享日」活動，星禮程會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待(每人每次至多買二送二)。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及酒精性飲料、氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。需注意的是，機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他(龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、洄瀾、板橋車站、世貿一館、西螺、台北時代門市)、車道服務及新開幕一個月內門市不提供此優惠。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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此外，每年耶誕最期待的焦點飲品「太妃核果風味那堤」重磅回歸，絲滑般的現蒸牛奶加上完美濃縮與甜美的太妃核果風味糖漿，是每次耶誕的必備商品，也是帶來溫暖的幸福滋味。喜愛品嘗星巴克飲品的鐵粉們，快趁著此次買一送一活動分享給好友，一起相揪約會聊天喝咖啡吧！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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星禮程會員專屬的好友分享日

日期：2019/11/18、11/20

時間：活動當天11:00~20:00

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