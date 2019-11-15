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買一送一又來了！ 星巴克今日限定「愛Sharing 好友分享」揪團喝起來

2019-11-15 02:14聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

買一送一活動又來了！ 星巴克推出「2019 愛Sharing 好友分享日」於今日上午11點至晚上8點期間，凡購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。愛咖啡的朋友，快和親友分享揪團喝起來。

圖／擷取自星巴克咖啡同好會粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會粉絲團
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根據星巴克官網公布資訊，於本月15日推出買一送一優惠，該活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。特別注意的是機場門市、高鐵站內門市，以及龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、洄瀾、板橋車站、世貿一館、西螺、台北時代門市、車道服務及新開幕一個月內門市，不提供這項優惠。

圖／擷取自星巴克咖啡同好會粉絲團
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