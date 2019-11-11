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星巴克愛Sharing！ 連續41天買一送一優惠來了 一路兌獎至耶誕節

2019-11-11 13:37聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

鐵粉絕不可錯過！星巴克數位體驗活動抽買一送一優惠又來了，自11月15日起至12月25日止，連續41天於台北時代門市戶外廣場，愛sharing互動螢幕掃描QRCODE，可獲得隨機飲料優惠券一張。星巴克鐵粉們一起來拚人品、試手氣、兌換優惠吧。

星巴克兩款復古耶誕紅杯。圖／星巴克提供
星巴克兩款復古耶誕紅杯。圖／星巴克提供
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11/15-12/25星巴克推出「愛Sharing數位體驗」活動，於台北時代門市戶外廣場，愛sharing互動螢幕掃描QRCODE，即可獲得各式的兌換優惠券：有全品項好友分享買一送一，購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的品項，其中一杯由星巴克招待，抽不中買一送一的話，還有第二杯半價或是飲料優惠升級，星巴克好友們快來一同共享Sharing時光。

優惠券注意事項：

1.全品項好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.全品項第二杯半價:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

3.飲料升級優惠：購買任一杯飲料，可享升級優惠(例:點購中杯升級大杯，或點購大杯升級特大杯)。

4.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

5.每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。

呼應夜晚繁榮的信義商圈，星巴克台北時代門市夜晚也很有氣氛。圖／星巴克提供
呼應夜晚繁榮的信義商圈，星巴克台北時代門市夜晚也很有氣氛。圖／星巴克提供
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愛Sharing數位體驗

活動時間：2019/11/15~2019/12/25

活動地點：台北市信義區忠孝東路五段8號2樓夢廣場

兌換期間：D+2，每天16:00-20:00提供兌換

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