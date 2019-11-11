星巴克愛Sharing！ 連續41天買一送一優惠來了 一路兌獎至耶誕節

2019-11-11 13:37 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



鐵粉絕不可錯過！星巴克數位體驗活動抽買一送一優惠又來了，自11月15日起至12月25日止，連續41天於台北時代門市戶外廣場，愛sharing互動螢幕掃描QRCODE，可獲得隨機飲料優惠券一張。星巴克鐵粉們一起來拚人品、試手氣、兌換優惠吧。

星巴克兩款復古耶誕紅杯。圖／星巴克提供 分享 facebook

11/15-12/25星巴克推出「愛Sharing數位體驗」活動，於台北時代門市戶外廣場，愛sharing互動螢幕掃描QRCODE，即可獲得各式的兌換優惠券：有全品項好友分享買一送一，購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的品項，其中一杯由星巴克招待，抽不中買一送一的話，還有第二杯半價或是飲料優惠升級，星巴克好友們快來一同共享Sharing時光。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！

優惠券注意事項：

1.全品項好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.全品項第二杯半價:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

3.飲料升級優惠：購買任一杯飲料，可享升級優惠(例:點購中杯升級大杯，或點購大杯升級特大杯)。

4.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

5.每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。

呼應夜晚繁榮的信義商圈，星巴克台北時代門市夜晚也很有氣氛。圖／星巴克提供 分享 facebook

愛Sharing數位體驗

活動時間：2019/11/15~2019/12/25

活動地點：台北市信義區忠孝東路五段8號2樓夢廣場

兌換期間：D+2，每天16:00-20:00提供兌換

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