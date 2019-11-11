光棍節揪團喝咖啡！ 伯朗、丹堤三家雙11買一送一 星巴克週五跟進

2019-11-11 09:59 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



光棍節促銷重頭戲來了，連咖啡也紛紛響應優惠，伯朗、丹堤咖啡館，雙11(11月11日)均推出買一送一，星巴克也在週五11月15日當天，推出好友分享日，咖啡也買一送一，各個連鎖咖啡通路都來同慶，除了不約而同推出飲品買一送一優惠，cama café則在官網推濾掛包買一送一。

MR.BROWN CAFÉ 伯朗咖啡館 飲品買一送一

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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雙11（11月11日）購買任一飲品，現場招待另一杯，飲品不限品項，特定門市推出飲品買一送一優惠，消費滿1,000元還有桌曆、筆記等贈品可拿。

伯朗咖啡館買一送一。圖／金車提供 分享 facebook

cama café 大杯飲品買一送一

雙11（11月11日）上午 11 點至下午 3 點，使用 LINE Pay 成功消費，享大杯飲品買一送一優惠（手沖除外）。另外，官網推出1111單日限定，原價490元的鎖香煎焙咖啡豆推買一送一優惠，消費滿1,200元加贈玻璃馬克杯。

在門市就能聞到咖啡豆烘焙香氣。 圖／cama cafe提供 分享 facebook

丹堤咖啡 大杯飲品買一送一

雙11（11月11日）上午11點起，當天只要出示粉絲頁買一送一po文圖片，當天則享有全系列飲品大杯以上買一送一。

憑此條碼，雙11咖啡買一送一。圖／丹堤提供 分享 facebook

星巴克 11/15好友分享日

星巴克則是在11／15當天推出愛Sharing 好友分享日，從當天上午11點起至晚上8點止，購買任兩杯容量／口味／冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，部份門市與飲料口味不適用。

星巴克兩款復古耶誕紅杯。圖／星巴克提供 分享 facebook

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