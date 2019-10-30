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歡慶萬聖節！ 星巴克今起連續2天「買一送一」限時4小時

2019-10-30 10:50聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

今年萬聖節去哪裡搗蛋？星巴克又再度推出買一送一優惠了！根據星巴克官網最新公布資訊，於10/30、10/31連續兩日的下午4時至晚上8時，推出「星光好友分享日」，購買容量、口味、冰熱皆相同的星巴克飲料，其中一杯則由星巴克招待，萬聖夜穿上你的奇裝異服，揪好友來星巴克慶祝一番！

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
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星巴克推出「星光好友分享日」受到消費者喜愛，今、明兩日再推出買一送一優惠，限定當日下午4點開始的4小時內，購買任兩杯容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，該活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。如果你還沒喝過最新萬聖節南瓜風味那堤，就趁萬聖夜一起享用星光好友分享。

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不過，不適用於外送外賣及預訂服務。特別注意的是機場門市、高鐵站內門市，以及龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾門市、草山門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市及車道服務，不提供這項優惠。

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