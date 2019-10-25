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星巴克瘋萬聖 10/30、10/31推星光好友買一送一！ 南瓜那堤、萬聖黑貓系列陪你共度

2019-10-25 10:23聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

星巴克一起瘋萬聖節！ 將於10/30、10/31連兩日舉行「星光好友分享日」，只要在16:00至20:00期間，購買容量、口味、冰熱皆相同的星巴克飲料，其中一杯則由星巴克招待，每人至多買二送二。星巴克鐵粉們又要瘋狂了！

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星巴克本月推出以南瓜為主題的全新飲品「南瓜風味那堤」，將經典的義式濃縮咖啡結合牛奶為基地，加入南瓜、肉桂等香氣增添風味，打造一款萬聖節必喝的限定飲料！奇幻搞怪的星巴克龍門門市滿滿佈置南瓜燈還可以搶先品嘗到喔，快去體驗濃濃萬聖節滋味。

萬聖節南瓜風味那堤。圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
萬聖節南瓜風味那堤。圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
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此外，星巴克去年搶到斷貨的「黑貓系列」強勢回歸！再次以超萌黑貓為主打，並且大大升級新造型。今年萬聖節系列光是黑貓款就有9款，包括「俏皮黑貓馬克杯」、「黑貓變裝騎士馬克杯」、「黑貓精靈派對馬克杯」、「黑貓把手雙層玻璃杯」等，完全就是辦公桌的療癒單品必搶。

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提醒消費者的是，「星光好友分享日」每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用、優惠品項依各門市現貨為準、優惠品項不包含典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡。


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