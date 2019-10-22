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星巴克買一送一又來了！ 10月25日北部限定55家門市 想喝先來查一查

2019-10-22 17:53聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

星巴克買一送一悄悄地又來了！將於10/25日舉行好友分享優惠日，此回僅於北部門市限定，只要在11:00至20:00期間，購買容量、口味、冰熱皆相同的星巴克飲料，其中一杯則由星巴克招待，每人至多買二送二。星巴克鐵粉們快來查一查，準備衝一波！

圖／摘自星巴克臉書
圖／摘自星巴克臉書
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此回10/25星巴克好友分享為北區部分限定門市的單店活動，目前尚未見官網上公告，但向星巴克公司求證後，為大家整理優惠門市名單：忠誠、石牌、天母崇光、振興、台北榮總、天母中山、天玉、草山、馬偕、京站、京站二、台北圓環、保安、機捷A1、馬祖、南京西、誠品中山、西湖、美麗華、瑞傳、環山、基湖、大直植福、洲子、大直樂群、康寧、舊宗、港墘、內湖民權、舊宗新湖、內湖成功、內湖葫洲、內湖陽光、潤湖、內湖文德、淡水、河岸、竹圍、華碩企總、漁人碼頭、淡海、關渡、淡水雲門、紅樹林、華碩二、花蓮、宜蘭、宜蘭新月、花蓮遠百、羅東、礁溪、花蓮中央、花蓮新站、海景、東科。

不只如此，星巴克基隆新豐門市店為回饋粉絲，即日起至10/25止，每週一至五11:00至20:00期間內，凡憑基隆中正區的身分證或學生證購買兩杯相同飲料，也享有買一送一優惠。

要提醒消費者的是，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用、優惠品項依各門市現貨為準、優惠品項不包含典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡。

星巴克推出買一送一。 圖／星巴克咖啡同好會
星巴克推出買一送一。 圖／星巴克咖啡同好會
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