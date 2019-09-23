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星巴克「買一送一」9月倒數、10月加開三天！ 濃醇「燕麥奶」2款新品必嚐鮮

2019-09-23 14:36聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

星巴克買一送一不手軟！繼9月份「今天星巴克了嗎 每日咖啡運勢」數位體驗活動，至9/30以前限時倒數一週，有機會獲得買一送一優惠券。據最新消息，10月份為了歡慶國際咖啡日與補班日好康，推出限定星巴克買一送一活動，將於10/01、10/02，推出「星禮程會員限定好友分享日」，另外，10/05推出「補班好友分享日」，超好康讓星巴克再次成為熱搜關鍵字。

圖／取自星巴克官網
圖／取自星巴克官網
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新推一款讓歐美網紅瘋狂打卡的一款熱銷奶製品「燕麥奶」，星巴克近期強勢推出濃醇「燕麥焦糖瑪奇朵、燕麥咖啡漿果那堤」兩款新品，首次添加帶有穀物香氣的燕麥奶，和雙倍濃縮咖啡混搭，不論是配上香草風味的糖漿、焦糖醬，還是用咖啡果皮製成的咖啡漿果混搭，都具有不同於牛奶的濃醇感。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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十月份為了歡慶國際咖啡日將於10/01、10/02，推出星禮程會員限定好友分享日，凡是會員購買兩杯容量、口味、冰熱皆相同的飲料，其中一杯就由星巴克招待。另外，10/05週六慰勞上班族補班日，當日11：00至20：00推「補班好友分享日」買一送一優惠，凡是購買兩杯容量、口味、冰熱皆相同的飲料，其中一杯就由星巴克招待。

圖／取自星巴克官網
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星巴克推出飲品限時買一送一。 圖／星巴克咖啡同好會
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