喝起來！星巴克、伯朗咖啡買1送1 「１０家咖啡優惠」必喝懶人包

2019-09-16 12:57 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



連假過後的開工日，是否已來一杯咖啡壓壓驚！ 難免心情帶著淡淡沈重來上班，一定非常需要立刻來一點提振精神的好法子，快來看看為大家整理的「１０家咖啡優惠必喝懶人包」，想選星巴克買1送1，還是小7第2杯半價，通通等你喝起來！

星巴克

星巴克推出「今天星巴克了嗎？每日咖啡運勢」數位體驗活動，距9/30前倒數15天，只要進入專屬活動畫面並點擊咖啡空杯圖示，即可領取「好友分享買1送1」、「第2杯半價」等多種優惠，中獎率百分之百。

星巴克從9月1日起，推出連續30天買一送一優惠。圖／摘自星巴克臉書 分享 facebook

伯朗咖啡

9/16推出開工加碼優惠活動，當天至伯朗咖啡門市點購飲品可享「買一送一」好康。注意的是，城堡一、城堡二、員山、礁溪、傳藝等門市不配合此活動。

伯朗咖啡「飲品買一送一」。圖／金車伯朗咖啡提供 分享 facebook

cama café

9/16推出會員限定飲品第二杯半價，當天到cama café購買黑咖啡或特調咖啡，可享同品項第二杯半價優惠，不過，每人限下載及兌換一次。

cama café於9月16日推出會員限定飲品第二杯半價。圖／cama café提供 分享 facebook

摩斯漢堡

自9/10～9/16推出LINE好友獨享優惠，活動期間至摩斯漢堡出示圖片可享摩斯咖啡買一送一，把握最後機會哦！

萊爾富

自9/11至9/17期間前往萊爾富，在Hi-Life VIP會員APP上推出超優惠的買49杯大杯咖啡，再送50杯，等於買一送一還再多送你一杯；即日起至11月5日購買大杯的「冰熱拿鐵」，使用悠遊卡付款，享第2杯5折。

OK Cafe

9/16當天OK Cafe推出APP會員獨享優惠，限時一天至各門市購買大杯醇品美式咖啡，可享買二送二；同時，即日起至9/25，OK Cafe大杯全品項第2杯7折。

全家

即日起至10/13期間，全家便利商店不定時推出會員獨享的App預購，9/16當天早上十點開賣大杯冰美式買2送2優惠，每位會員限購2組，全台供應5萬組好康。

7-ELEVEN

為慶祝CITY CAFE精品咖啡店滿千店，7-ELEVEN即日起至9/24推出精品咖啡第二杯半價。

圖為OK超商(左起)、萊爾富、全家便利商店與統一超商咖啡。圖為資料照。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

路易莎

即日起至10/31，至路易莎出示黑卡可享專屬優惠，點購任一杯飲品加一個漢堡或貝果，可享總金額9折優惠。

圖／路易莎咖啡提供 分享 facebook

怡客咖啡

怡客咖啡25週年慶推出優惠活動，即日起到9/30前，可享飲品第二杯半價優惠，另外，消費「點餐加飲料」平日10點半前可現折50元，而10點半過後或假日則可折30元。

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