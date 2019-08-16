明天見！星巴克連續14天買一送一又來了 快揪好友相聚試手氣

2019-08-16 10:56 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



買一送一的機會又來了！星巴克自8月17日起至8月30日推出數位活動，邀大家參加星巴克「See you tomorrow 給明日所有的相聚」線上抽獎，只要完成See you tomorrow文字遊戲可領取隔日專屬優惠，連續14天不間斷有機會獲得買一送一優惠券，星巴克鐵粉們快揪好友一起來相聚試手氣、玩遊戲領優惠。

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

一起歡度夏天！8/17-8/30於星巴克數位活動網頁中推出為明日所有的相聚準備，完成See you tomorrow文字遊戲可領取隔日專屬優惠，有機會獲得各式的兌換優惠券：有全品項、冷萃咖啡、黑咖啡、茶瓦納或星冰樂系列好友分享，購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的品項，其中一杯由星巴克招待。活動路徑https://goo.gl/qWvlEj

優惠券注意事項：

1、全品項好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2、冷萃咖啡系列好友分享:購買兩杯限定品項容量/口味皆一致的冷萃咖啡飲料，其中一杯由星巴克招待。限定品項包含：冷萃咖啡系列(典藏冷萃咖啡除外)、氮氣冷萃咖啡系列(典藏氮氣冷萃除外)。

3、黑咖啡系列好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。限定飲料為美式咖啡、特選美式咖啡、每日精選咖啡、咖啡密斯朵、冷萃咖啡系列(典藏冷萃咖啡除外)、氮氣冷萃咖啡系列(典藏氮氣冷萃除外)。

4、星冰樂系列好友分享:購買任兩杯容量/口味皆一致的星冰樂系列飲料，其中一杯由星巴克招待。

5、茶瓦納系列好友分享:購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的TEAVANA系列飲料，其中一杯星巴克招待。

6、優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

7、優惠憑證僅限隔日使用，請至門市兌換，逾期無效，最後兌換日期為2019/8/31。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

See you tomorrow 給明日所有的相聚

活動時間：2019/8/17~2019/8/30

活動路徑：https://goo.gl/qWvlEj

活動辦法：於活動期間進入活動網頁，完成See you tomorrow文字遊戲可領取隔日專屬優惠。