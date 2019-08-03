唯美透明玻璃吧檯！淡水「無敵河畔咖啡廳」約會看海，賞日落、夜景都超美！

2019-08-03 18:40 聯合新聞網 文／遊妤思



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

很久沒去淡水玩了嗎？ 這邊乍看之下與一般咖啡廳沒兩樣，裝潢以紅磚色系打造歐式懷舊風，最迷人之處在於2樓這一排透明玻璃吧檯區，可以近距離眺望淡水河畔的風景，將對面八里和觀音山都盡收眼底，不論是約會看海、賞日落、夜景都超美！

圖／淡水河畔第一排，無敵景觀咖啡廳，非常適合約會看海、賞日夜美景。網友pinkchi7授權 分享 facebook

淡水長提LB Cafe位在人聲喧囂的淡水老街，是一處超唯美的看海秘境，店內質感的裝潢，以紅磚為基底，多了一些復古的味道，讓人覺得愜意放鬆。座位有分室內、室外兩種用餐區，怕曬的朋友可以坐在室內吹冷氣，但若想賞景的朋友，一定要走上二樓！這邊可將美美的河畔美景完整收錄，是淡水絕佳的觀賞平台。

圖／擷取自淡水長堤 LB Cafe粉絲團 分享 facebook

餐點部分十分豐富，有漢堡、三明治、燉飯、義大利麵、鬆餅、冰品等等，不論是是吃下午茶，或是晚餐都很適合，同時這邊還能小酌一下，跟著三五好友微醺看景。天氣好的時候，陽光灑在水面，粼粼的波光閃爍，讓人心情放鬆，但需要特別注意的是，2樓戶外用餐區有開放用餐時間，若只是想拍照的朋友，則沒有影響，仍可以拍照打卡喔！

圖／擷取自淡水長堤 LB Cafe粉絲團 分享 facebook

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圖／擷取自淡水長堤 LB Cafe粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

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淡水長堤LB Cafe

時間：11:00-00:00，週五週六延長至凌晨01:00

地址：新北市淡水區中正路21巷9號

電話：02-2622-2652

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