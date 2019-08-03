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圍牆超像馬路恐撞牆！現在改成這樣子...

城市裡的海島度假！台北「爛醉咖啡廳」湛藍海水與茅草屋　一秒來到馬爾地夫

2019-08-03 13:00聯合新聞網 文／遊妤思

Drunk cafe 爛醉咖啡廳的戶外區，每次換新佈景都會造成IG洗版風潮，繼玻璃球屋咖啡廳、足球場、雪山森林之後，這個夏天直接把海島度假風搬進市區裡。只見長長的木棧道，兩旁就是湛藍的海水，盡頭處則有木製小屋。水上屋、茅草、吊床，佈景中滿是慵懶的度假氛圍，快來取個好角度發IG，鬧一鬧你的好友們吧！

圖／台北爛醉咖啡的新造景以海島度假風為主題，直接把海灘、茅草屋搬進台北。網友li...
圖／台北爛醉咖啡的新造景以海島度假風為主題，直接把海灘、茅草屋搬進台北。網友lily_jiang_0615授權
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Drunk cafe 爛醉咖啡廳位在華視電視台的下面，建築物非常特別，一眼就可以辨別。爛醉咖啡廳早上是咖啡廳，晚上是餐酒館，內部則有三處座位區可以選擇，星空、叢林、奢華，每區的佈置都各有特色，混搭的異國風情，讓人特別放鬆自在。其中戶外區會隨著不同時節做變化，這個夏天就以海島度假風為主題，老闆直接把海水、茅草屋搬進餐廳，彷彿在城市沙漠中的度假綠洲，難以想像在擁擠的台北街頭裡，藏有如此夢幻的場景。

網友bpbp520520520授權
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網友cyh.429授權
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城市裡的海島度假風咖啡廳，想必在今年夏天又是一波IG夢幻打卡風潮，不少女孩兒被海水畫布給愣住，誤以為要穿泳裝才能前往，非常可愛。雖然沒有水讓你玩，但是只要換上渡假裝備，就能享受偽出國的海島度假喔，在台北街頭中的華麗佈景，想想也是令人心動。主題期間限定只到10月20日，想拍照的女孩兒千萬別錯過囉！

圖／擷取自Drunk cafe 爛醉咖啡粉絲專頁
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圖／擷取自Drunk cafe 爛醉咖啡粉絲專頁
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圖／擷取自Drunk cafe 爛醉咖啡粉絲專頁
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Drunk cafe 爛醉咖啡

地址：台北市大安區光復南路116巷9號( 捷運國父紀念館站 )

電話：0227318787

營業時間：10:00~17:00 / 18:00~00:00 ( 星期五、六延長至凌晨2:00)

活動日期：2019/07/20-2019/10/20

咖啡IG國父紀念館
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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