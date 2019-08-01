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獨/與大陸艦艇擦撞的「友泰一號」貨輪 已平安返回金門

星巴克喝不停！ 連續14天「買一送一」夏日好友分享優惠 等你試手氣

2019-08-01 00:25聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

圖／取自星巴克數位體驗活動網頁
圖／取自星巴克數位體驗活動網頁
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鐵粉快來！星巴克數位活動抽買一送一優惠又來了，自8月1日起至8月14日止，參加星巴克「夏日解謎 Summer Quiz」線上互動抽獎，連續14天不間斷有機會獲得買一送一優惠券，快分享給星巴克鐵粉們一起來拚人品、試手氣、過關換優惠。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
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愛喝咖啡的你，自問對咖啡知識有多熟悉？星巴克咖啡同好會粉絲團提到：希望透過一杯咖啡，帶給大家更多有趣的咖啡知識，到數位活動回答咖啡小問題，幫自己長知識，還可以獲得飲料驚喜。

8/1-8/14於星巴克數位活動網頁中推出的夏日解謎期間限定活動，只要回答星巴克咖啡相關問題，即可獲得各式的兌換優惠券：有全品項、黑咖啡、茶瓦納或是星冰樂系列好友分享，購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的品項，其中一杯由星巴克招待，抽不中買一送一的話，還有全品項第二杯半價優惠，星巴克好友們快來享受美好的夏日時光。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
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優惠券注意事項：

1、全品項好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2、全品項第二杯半價:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

3、黑咖啡系列好友分享:購買兩杯限定品項容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。限定品項包含:美式咖啡(冰/熱)、特選美式咖啡(冰/熱)、每日精選咖啡(冰/熱)、咖啡密斯朵、冷萃咖啡系列(典藏冷萃咖啡除外)、氮氣冷萃咖啡系列(典藏氮氣冷萃除外)。

4、星冰樂系列好友分享:購買任兩杯容量/口味皆一致的星冰樂系列飲料，其中一杯星巴克招待。

5、茶瓦納系列好友分享:購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的TEAVANA系列飲料，其中一杯星巴克招待。

6、優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

夏日解謎 Summer Quiz

活動時間：2019/8/1~2019/8/14

活動路徑：https://goo.gl/qWvlEj

活動辦法：於活動期間進入活動網頁，回答星巴克咖啡相關問題，即可獲得不同優惠。

優惠兌換期間：D+2，最後兌換日期為2019/8/16。

星巴克
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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