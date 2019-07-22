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星巴克慰勞你！週五盛夏好友分享買一送一 & 黑色派對特價倒數2週

2019-07-22 12:40聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

星期一不憂鬱，上班族再撐一下，週五星巴克買一送一又來了！ 星巴克慰勞上班族共享盛夏時光，推出「盛夏好友分享日」，於7/26上午11:00～20:00，活動期間內購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待！另外，先前推出的「夏日黑色派對」進入倒數最後兩週，7/24、7/31只要身上有黑色元素，到星巴克喝飲料、買咖啡豆享好康特價，以及最新「夏日旺旺來」活動，自7/24~9/17期間任點購一杯飲料，即可加價$65購得mini鳳梨酥乙個(mini鳳梨酥原價$80)。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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星巴克於7/26的上午11:00～20:00推出好友分享日，活動當日購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，第二杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。另外特別注意的是機場門市、高鐵站內門市，以及龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市及車道服務，不提供這項優惠。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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星巴克推出的「夏日黑色派對」活動倒數最後兩週，只要在7/24、7/31活動當日穿著或配戴含黑色元素之衣著配件，點購「大杯冷萃」享特價115元(原價$145)、「大杯氮氣冷萃」享特價145元(原價$170)，除了飲料享單一價，活動當日購買指定咖啡豆與咖啡設備商品可享85折優惠。

不過需注意的是典藏冷萃咖啡、經典特調冷萃咖啡、深焦糖風味雲朵氮氣咖啡等系列皆不適用夏日黑色派對飲料特價，同時不提供加價升級服務，無法兌換紅利&及金星免費中杯以及飲料升級相關活動。而咖啡豆全類別系列則是包含：250G咖啡豆、VIA即溶咖啡、掛耳咖啡、典藏咖啡系列、咖啡類別相關組合。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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咖啡星巴克派對
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