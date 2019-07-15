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金瓜石首間兩層樓房 馬丁在山城打造「老咖啡館」

2019-07-15 12:02行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

這次不去九份，至少只是路過，就像遊戲破關必須要集其要件，先穿越識陰陽海的神秘、通過報時山與茶壺山的起伏曠野，才能找到那一個屬於你的「他方」，例如這家祈堂老街的咖啡廳，行駛蜿蜒山路後停車步行，又穿過曲折的山城小徑，還真應了店名「散散步」，拜訪在此處進行創作的生活家—馬丁，他讀設計出身，從廣告公司、繪本作家到修老房子開民宿、咖啡館，自由的靈魂不求目標，只專注在自己喜歡的事物上。

馬丁修復祈堂老街上的舊房子，就是不忍看到它們消失。
馬丁修復祈堂老街上的舊房子，就是不忍看到它們消失。
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設計師馬丁 人生偶然下半場

馬丁說話不疾不徐，有種吸引人的魔力，讓你不由得傾身向前想聽得更多，正如手沖咖啡緩慢而專注的過程，萃出每一杯香醇，迫不及待飲入喉。而他落腳在金瓜石，是個誤打誤撞的緣份。

決定離開台北，想要住在海邊的馬丁，在花東沿線始終沒找到中意的房子，某次在水湳洞停留時，竟忘記停車的地方，迷路之間遇到一位歐巴桑在幫人租屋便帶他去看，卻因拿錯鑰匙沒能進到屋內，他只問了句：「房子裡看得到海嗎？」就決定租下來。

老屋重新塑造後，時空像凝結住一般。
老屋重新塑造後，時空像凝結住一般。
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時光停駐的創作 改造金瓜石老屋

後來，聽當地阿嬤說金瓜石比較好，於是他又租下另一間房子，自己動手改造之後，不知道做什麼用，便請朋友來住，朋友再介紹朋友來住自然而然老屋變成了民宿。對不想看到祈堂老街上舊房子消失的馬丁來說，修房子就好像創作一樣，他沉浸在全然專注做一件事的快樂之中。

「散散步－小洋樓」是他改造的第四間屋子，漂亮的多角形建築前身是金德發商行，當初可是金瓜石第一間兩層樓的房子。走進一樓的咖啡館，木窗櫺、木桌椅、皮沙發、老電扇、昏黃微光，仿若時空凝結。希望像日本許多百年老店一樣，馬丁想要帶給客人的是經年累月的熟悉感也因此，店裡供應的咖啡、花茶、甜點品項從不更換，他要的是「一間長得像我的店」，而人煙稀少的孤獨感正是他所享受的金瓜石生活。

菜單從不更換品項，要給客人熟悉的味道。
菜單從不更換品項，要給客人熟悉的味道。
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山中的生活平淡而有味，問到附近有沒有好吃的，馬丁說自己有時休假會到附近老礦工的店打打牙祭，和出身礦工世家老闆夏錦瑞聊聊。這的寧波年糕與紅麴滷肉香腸與豬腳很道地，是溫州口味家常菜，紅麴製作遵循古法完全天然，年糕用蓬萊米純手工製作而成，扎實彈牙。

老礦工的店展示不少礦石。
老礦工的店展示不少礦石。
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充滿故鄉味的炒手作年糕與紅麴豬腳、紅麴滷肉飯特餐。
充滿故鄉味的炒手作年糕與紅麴豬腳、紅麴滷肉飯特餐。
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景點介紹

散散步咖啡

地址｜新北市瑞芳區祈堂路172號

電話｜0981-885-933

網址｜散散步 / 老宅。岩屋。閣樓。小洋樓

　

老礦工的店

地址｜新北市瑞芳區祈堂路80號

電話｜0988-127-359

網址｜老礦工的店

　

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咖啡老屋民宿

行遍天下

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