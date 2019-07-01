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星冰樂買一送一！ 星巴克推一日限定「星冰樂」+「黑色派對」飲料享特價

2019-07-01 11:43聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

星巴克好康又來了！用星巴克咖啡上班族補充能量，這回特別推出於下午時段開跑的「星冰樂Happy Hour」買一送一優惠，為對抗酷暑的到來，星巴克將於7/5的下午14:00~19:00推出限時五小時「星冰樂Happy Hour」買一送一，上班族這一天記得午後衝星巴克搶喝一波；另外還推出「夏日黑色派對」於7/3、7/10、7/17、7/24、7/31這五天到星巴克喝飲料、買咖啡豆享好康特價，找找你身上的黑元素吧！

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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星巴克於7/5的推出「星冰樂Happy Hour」，活動當天14:00~19:00，購買兩杯相同容量/口味的星冰樂，第二杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，星冰樂限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。另外特別注意的是機場門市、高鐵站內門市，以及龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾門市、草山門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市及車道服務，不提供這項優惠。

迎接夏天對抗酷暑，星巴克推出「夏日黑色派對」，只要在7/3、7/10、7/17、7/24、7/31這五天，活動當日穿著或配戴含黑色元素之衣著配件，點購「大杯冷萃」享特價115元(原價$145)、「大杯氮氣冷萃」享特價145元(原價$170)，除了飲料享單一價，活動當日購買指定咖啡豆與咖啡設備商品可享85折優惠。

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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不過需注意的是典藏冷萃咖啡、經典特調冷萃咖啡、深焦糖風味雲朵氮氣咖啡等系列皆不適用夏日黑色派對飲料特價，同時不提供加價升級服務，無法兌換紅利&及金星免費中杯以及飲料升級相關活動。而咖啡豆全類別系列則是包含：250G咖啡豆、VIA即溶咖啡、掛耳咖啡、典藏咖啡系列、咖啡類別相關組合。

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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星巴克上班族咖啡高鐵機場

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