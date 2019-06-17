夏日限定！星巴克連續５天可享買一送一 「西瓜星冰樂」超繽紛超欠喝

2019-06-17 09:33 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



迎接夏季，星巴克推出「夏日想像」活動，自6月17日至21日期間限定５天，只要套用星巴克咖啡同好會於臉書提供的夏季風情照片框，替換自己的社群大頭貼照並標記和分享，即可獲得好友分享買一送一優惠。並自6月起推出多款冰飲，模擬西瓜切面的可愛「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」繽紛亮眼，讓人迫不及待想嚐嚐！

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

星巴克推出「夏日想像」門市活動，於6/17～6/21期間，使用「星巴克咖啡同好會」於臉書提供的照片框更換個人大頭貼肖像，或分享活動照片至個人社群塗鴉牆，並於內文加上「#starbuckssummer」、「#星巴克咖啡同好會」，憑此社群上傳畫面購買容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享有好友分享優惠，飲料限當場一次領取完畢，不適用於外送外賣及預訂服務。

活動優惠最多限用"兩個"社群帳號兌換，每帳號至多買一送一乙次，例如:同一人於門市同時出示Facebook及Instagram照片分享畫面，且出示畫面皆符合活動規定，最多可享有"兩次"好友分享優惠，優惠需現場一次使用完畢，不可分次使用。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

星巴克於12日同步推出多款特色冰飲，讓星巴克粉絲盡情探尋這一夏的好滋味，包括強力奢華再升級的「星巴克咖啡星球星冰樂」，將5月初上市的濃焦糖咖啡星冰樂，加入了一粒粒咬下會爆漿的咖啡星球更加濃郁；「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」，模擬西瓜切面的可愛外觀，底層是抹茶荔枝蘆薈，加入用西瓜果汁星冰樂與奇亞籽混合調製的飲料，再添上荔枝鮮奶油，更透露出夏日鮮明的印象。