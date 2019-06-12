限定５天買一送一！ 星巴克初夏新品上市 大推芒果泡芙、爆漿咖啡星球&西瓜荔枝蘆薈星冰樂

2019-06-12 11:13 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



星巴克「夏日想像」活動圖片。圖／取自starbucks官網 分享 facebook

迎接炎炎夏季的到來，星巴克自12日起推出多款冰飲，包含咬下咖啡星球會爆漿的「咖啡星球星冰樂」、模擬西瓜切面的可愛「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」，以及酸甜水果滋味的「芒果泡芙」、「百香果塔」等，並同步推出「夏日想像」活動，自6月17日至21日期間限定５天，只要套用星巴克咖啡同好會於臉書提供的夏季風情照片框，替換自己的社群大頭貼照並標記和分享，即可獲得好友分享買一送一優惠。

星巴克「夏日想像」活動圖片。圖／取自starbucks官網 分享 facebook

星巴克於12日同步推出多款特色冰飲和糕點食品，讓星巴克粉絲盡情探尋這一夏的好滋味，包括強力奢華再升級的「星巴克咖啡星球星冰樂」，將5月初上市的濃焦糖咖啡星冰樂，加入了一粒粒咬下會爆漿的咖啡星球更加濃郁；「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」，模擬西瓜切面的可愛外觀，底層是抹茶荔枝蘆薈，加入用西瓜果汁星冰樂與奇亞籽混合調製的飲料，再添上荔枝鮮奶油，更透露出夏日鮮明的印象；「香檸蜜柚冷萃咖啡」是夏季必喝的冷萃咖啡，檸檬香氣加入紅柚醬與蜂蜜調和，更帶出冷萃咖啡本身的巧克力甘甜與柑橘的風味；另外還有「紅豆奶霜星冰樂」香甜紅豆加上白摩卡醬，更襯托夏季的甜美滋味。

星巴克咖啡星球星冰樂。圖／Starbucks提供 分享 facebook

西瓜荔枝蘆薈星冰樂。圖／Starbucks提供 分享 facebook

香檸蜜柚冷萃咖啡。圖／Starbucks提供 分享 facebook

還有多款糕點食品新上市，可以感受到越來越多人喜愛在星巴克享用餐點，本次推出多款法式經典品項，如「紅酒燉牛肉(佐佛卡夏)」以紅酒香料入醬汁，再加入精選牛肋塊及馬鈴薯、洋蔥、花椰菜等多樣蔬菜費心燉煮；如「普羅旺斯風豬肉燉菜(佐麵包)」以清爽紅醬為基底加入多樣蔬食，搭配特製的香料豬肉片，加上奶香小圓餅麵包沾醬食用。甜點部分則推出「芒果泡芙」以濃醇卡士達醬夾著新鮮芒果與蔓越莓乾，口感酸甜清爽；「百香果塔」以法式作法的百香果奶油餡，入口滑順，滋味酸甜清香，讓人欲罷不能。

芒果泡芙。圖／Starbucks提供 分享 facebook

百香果塔。圖／Starbucks提供 分享 facebook

接下來，星巴克推出「夏日想像」門市活動，於6/17～6/21期間，使用「星巴克咖啡同好會」於臉書提供的照片框更換個人大頭貼肖像，或分享活動照片至個人社群塗鴉牆，並於內文加上「#starbuckssummer」、「#星巴克咖啡同好會」，憑此社群上傳畫面購買容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享有好友分享優惠，飲料限當場一次領取完畢，不適用於外送外賣及預訂服務。

活動優惠最多限用"兩個"社群帳號兌換，每帳號至多買一送一乙次，例如:同一人於門市同時出示Facebook及Instagram照片分享畫面，且出示畫面皆符合活動規定，最多可享有"兩次"好友分享優惠，優惠需現場一次使用完畢，不可分次使用。

紅酒燉牛肉(佐佛卡夏)。圖／Starbucks提供 分享 facebook