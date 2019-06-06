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連假出遊首選！６大星巴克特色景觀門市+鎖定10、11兩日買一送一收心操

2019-06-06 12:25聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

迎接端午連續假期，為大家整理出全台６大特色景觀星巴克門市，快來點一杯星巴克咖啡讓自己暫時出走一下，在坐擁美景的門市享用美好時光，真是生活的小確幸呀！另外，假期過後的收心操快記下來，星巴克於6月10日至11日再度推出「星光好友分日」，連續兩天的16:00～20:00，活動期間內購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待！

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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從北部的基隆「海景門市」到南部的高雄星巴克「西子灣門市」，再到全台海拔最高、離天空最近的星巴克「清境門市」等，想要享受山景、海景、美麗山巒等願望都可以滿足，在特色景觀門市裡皆可以品嘗咖啡享受山光景色。

基隆海景門市

星巴克海景門市門市。圖／Starbucks提供
星巴克海景門市門市。圖／Starbucks提供
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位於基隆火車站前的商場地標，兩層樓空間內規劃許多觀景窗，面對著基隆港灣，徐徐海風吹拂，或者坐戶外區聽海水拍打岸邊聲音，分外慵懶，還能盡情享受海港風光。

星巴克海景門市門市。圖／Starbucks提供
星巴克海景門市門市。圖／Starbucks提供
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海景門市

地址：基隆市仁愛區港西街6之2號

電話：02-2428-4223

營業時間：一～日 07:00~22:30

淡水門市

淡水門市。圖／Starbucks提供
淡水門市。圖／Starbucks提供
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淡水捷運站一出站即可看到醒目的五層樓建築。其中二~五層樓的面窗位置，不但能遠眺淡水出海口與觀音山美景，還可觀看到淡水捷運站仿古蹟紅毛城磚造的異國風建築。

淡水門市。圖／Starbucks提供
淡水門市。圖／Starbucks提供
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淡水門市

電話：02-2625-5399

地址：新北市淡水區公明街89號1樓

營業時間：一~五 07:00~22:30，六~日 07:30~22:30

淡水河岸門市

河岸門市。圖／Starbucks提供
河岸門市。圖／Starbucks提供
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位於淡水金色水岸邊，一棟白色建築與獨特的船型屋簷，是顧客逛淡水老街的必訪門市。二樓設有戶外景觀陽台，晴朗時能夠遠眺淡水河及八里觀音山，視野相當遼闊，每當傍晚夕陽西下，陽光將河岸灑落成一片金黃，也讓河岸門市格外耀眼。

河岸門市。圖／Starbucks提供
河岸門市。圖／Starbucks提供
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河岸門市

電話：02-2625-3320

地址：新北市淡水區中正路205號

營業時間：一～五 08:00~22:00，六～日 07:30~22:30

板大遠百9F門市

板大遠百9樓門市。圖／Starbucks提供
板大遠百9樓門市。圖／Starbucks提供
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星巴克於2019年度在板橋全新開幕的板大遠百9樓門市，門市的獨特挑高樓層設計與特色規劃，讓到訪顧客能以「一窗一景」的方式，享有專屬的觀景空間，俯瞰著腳下的都市景觀。

板大遠百9樓門市。圖／Starbucks提供
板大遠百9樓門市。圖／Starbucks提供
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板大遠百9F門市

電話：02-29647055

地址：新北市板橋區新站路28號9樓

營業時間：一～五 11:00～22:00，六～日 09:00～22:00

清境門市

星巴克清境門市。圖／Starbucks提供
星巴克清境門市。圖／Starbucks提供
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這裡是全台海拔最高、離天空最近的星巴克「清境門市」，想要坐擁美麗山巒，一定要推薦這間門市，在這可以品嘗咖啡享受山光景色，戶外更設置露天咖啡座，讓顧客親臨感受雲霧繚繞的縹緲美景。

清境門市。圖／Starbucks提供
清境門市。圖／Starbucks提供
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清境門市

電話：049-280-3798

地址：南投縣仁愛鄉定遠新村26-1號1樓

營業時間：一～五 08:30～21:00，六～日 07:30～21:00

高雄西子灣門市

西子灣門市。圖／Starbucks提供
西子灣門市。圖／Starbucks提供
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位於高雄的星巴克「西子灣門市」，臨近往返鼓山與旗津的渡船頭，面對高雄港口，遠眺可看到高雄地標85大樓或漢神百貨，透過大面玻璃窗，還能欣賞船隻從高雄港進出停泊，白天或黃昏時陽光灑滿海面，波光粼粼，夜晚城市的光影倒映海面，更能感受喧囂都市裡的寧靜。

西子灣門市。圖／Starbucks提供
西子灣門市。圖／Starbucks提供
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西子灣門市

電話：07-521-9753

地址：高雄市鼓山區哨船街14號

營業時間：日～四 08:00~21:00，五～六 08:00~22:00

星巴克淡水基隆美景咖啡
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