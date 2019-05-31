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星巴克「星光+晨光」買一送一！６月這四天連續推好友分享快來喝

2019-05-31 11:36聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

星巴克買一送一優惠持續發燒！6月3日至6月6日連續四天推出好友分享活動，前面兩天(6/3、6/4)的下午4點到8點購買2杯，其中一杯星巴克招待，後面兩天(6/5、6/6)的開店至11點前，購買2杯黑咖啡，其中一杯星巴克招待，另外到年底都可以透過「續杯」方式7折購買咖啡、飲料。星巴克鐵粉和愛喝黑咖啡的朋友們快來揪一波！

圖／取自台灣星巴克 Starbucks Taiwan instangram
圖／取自台灣星巴克 Starbucks Taiwan instangram
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根據星巴克官網最新公布資訊，「星光好友 分享日」於6月3日、6月4日的下午4點到8點，全台門市都可以購買任2杯容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待；「黑色奇蹟晨光 好友分享」於6月5日、6月6日的當天開店~11:00，購買2杯容量、口味、冰熱皆一致的「黑咖啡」，第二杯由星巴克招待。想要早晨提神的朋友們就靠這一波了，黑咖啡品項包含：美式、特選美式、每日精選、咖啡密斯朵、冷萃咖啡系列、氮氣冷萃咖啡系列。

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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要提醒消費者的是，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用、優惠品項依各門市現貨為準、優惠品項不包含典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡。

另外特別注意的是機場門市、高鐵站內門市，以及龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾門市、草山門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市及車道服務，不提供這項優惠。

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