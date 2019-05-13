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星巴克「買一送一」優惠狂送17天 超洗版濃焦糖、巧克力星冰樂台灣終於能喝到

2019-05-13 10:13聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

咖啡買一送一又來了！星巴克再推出「迎接夏天 好友分享日」活動，5/13限定一天期間內，上午11點至晚間20點，凡購買飲品可享買一送一優惠；並於5/13引進去年洗版美國的「濃巧克力咖啡星冰樂」、「濃焦糖咖啡星冰樂」兩款星冰樂；再加上於5/15推出「夏日派對」完成指定任務就有機會獲得星巴克買一送一券乙張。星巴克於5月份帶來盛夏饗宴，17天超狂加碼優惠活動不間斷！

濃巧克力咖啡星冰樂、濃焦糖咖啡星冰樂。圖／取自星巴克官網(組圖)
濃巧克力咖啡星冰樂、濃焦糖咖啡星冰樂。圖／取自星巴克官網(組圖)
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星巴克於5/13的11：00～20：00推出好友分享日，活動當日購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，第二杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

星巴克5/13上市多款新的飲品，包括去年美國上市即引爆北美的兩款星冰樂「濃巧克力咖啡星冰樂」將口味濃郁的濃巧克力咖啡星冰樂淋上深濃摩卡醬，與「濃焦糖咖啡星冰樂」以有著牛奶糖滋味的深濃焦糖醬打製而成的焦糖咖啡星冰樂，間層添加冷萃咖啡、白摩卡醬等，是艷夏必嘗新品之一。

濃巧克力咖啡星冰樂、濃焦糖咖啡星冰樂。圖／取自星巴克官網
濃巧克力咖啡星冰樂、濃焦糖咖啡星冰樂。圖／取自星巴克官網
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濃焦糖咖啡星冰樂。圖／取自星巴克官網
濃焦糖咖啡星冰樂。圖／取自星巴克官網
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另外，也推出由深焦糖醬和蒸煮牛奶以及經典濃縮咖啡的組合，上方再加上鮮奶油與深焦糖醬，為咖啡愛好者的新奢華享受「濃焦糖那堤(Dark Caramel Latte)」，以及今年首度引進台灣市場的「白巧克力咖啡那堤(White Chocolate Mocha)」。還有台灣市場自行開發的「黑糖葛粉吉利紅茶那堤」，底部能嘗到黑糖葛粉凍外，上面覆蓋口感綿密的黑糖雲朵，結合濃郁的黑糖與阿薩姆紅茶香，打造出多層次口感。

濃焦糖那堤。圖／取自星巴克官網
濃焦糖那堤。圖／取自星巴克官網
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白巧克力咖啡那堤。圖／取自星巴克官網
白巧克力咖啡那堤。圖／取自星巴克官網
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黑糖葛粉吉利紅茶那堤。圖／取自星巴克官網
黑糖葛粉吉利紅茶那堤。圖／取自星巴克官網
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另外，星巴克5/13推出全新商品「咖啡焦糖爆米花」，專門為台灣人開發、目前只在台灣地區限定販售的咖啡焦糖爆米花口味，氣炸少油製程的爆米花均勻裹上大人小朋友都愛的美式經典咖啡焦糖，好吃到讓人尖叫了！

咖啡焦糖爆米花。圖／取自星巴克官網
咖啡焦糖爆米花。圖／取自星巴克官網
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星巴克優惠活動

迎接夏天 好友分享日

活動日期：2019/5/13 11:00~20:00

活動內容：當日11:00~20:00購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，第二杯由星巴克招待。

夏日派對

活動日期：2019/5/15~5/30

活動內容：活動期間於活動畫面中下拉出現的冷萃咖啡或氮氣冷萃咖啡，當杯中注滿咖啡時，即會產生隨機優惠一次。

優惠券注意事項：

1. 優惠限D+2兌換

2. 全品項好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

3. 全品項第二杯半價:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

4. 黑咖啡系列好友分享:點購兩杯限定品項容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。限定品項包含：氮氣冷萃咖啡、冷萃咖啡、美式咖啡、每日精選咖啡。

5. 黑咖啡體驗價：點購大杯氮氣冷萃咖啡或冷萃咖啡，即享$110體驗價。

Coffee Day

活動日期：2019/5/16、5/23

活動內容：活動當日購買咖啡豆全類別系列、全品項咖啡設備、盒裝茶瓦納系列及典藏系列商品(包括新品)，可享85折優惠。

會員好友日Bonus Star

活動日期：2019/5/15、5/17、5/22、5/24

活動內容：會員單筆購買兩杯大杯(含)以上飲料，即可額外獲贈10顆星(可累計)。

夏日好星情Bonus Star

活動日期：2019/5/29~5/31

活動內容：會員單筆結帳滿$350元，可額外獲贈6顆星(可累計)。

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