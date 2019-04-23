快把握！星巴克「買一送一」今日限定4小時 還有機會刮中100杯！

2019-04-23 10:15 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



別錯過了！星巴克四月份最後的「星光好友分享日」，於今日（4/23）下午4時至8時推出「限時4小時」現場買一送一活動。還有一檔試試好手氣的「夏日闖關」，活動倒數最後一周，完成5種指定任務就有機會獲得「100杯星巴克」飲料！

圖／摘自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

星巴克推出「星光好友分享日」受到消費者喜愛，據官網公布資訊，本月在23日還有一次買一送一優惠，但限定當日下午4點開始的4小時內，購買任兩杯容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，該活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

不過，不適用於外送外賣及預訂服務。特別注意的是機場門市、高鐵站內門市，以及龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾門市、草山門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市及車道服務，不提供這項優惠。

圖／摘自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

隨著夏季登場，星巴克星冰樂新口味也繽紛上市，包括混和濃郁優格和蜂蜜白柚醬，酸甜滋味的「白柚蜜香吉利優格星冰樂」；還有2018年大獲好評的「臺玖號花生仙草星冰樂」也再度登台上市；現在有機會獲得百杯免費飲料！即日起至4月30日星巴克推出「夏日闖關」活動，完成5種指定任務就有機會獲得100杯星巴克飲料。

臺玖號花生仙草星冰樂。圖／摘自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

夏日闖關：

1.活動日期：即日起至2019/4/30

2.活動內容：活動期間完成指定關卡，將獲得電子刮刮卡，刮開即可獲得獎項。獎項為隨機獲贈，有機會刮中100杯免費飲料或不同數量的好友分享券!

3.活動說明：每5個指定任務為一回合，每完成一回合可獲得一次電子版刮刮卡機會，可重複多次回合。活動期間可於活動畫面中陸續獲得5種不同的指定任務，須完成一個任務後，方可獲得下一個任務，每個任務需在D+2完成；完成5種指定任務後，可於活動畫面中獲得電子版刮刮卡一張。將獲得的電子版刮刮卡刮開即可獲得獎項。獎項為隨機獲贈，品項包含100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。

白柚蜜香吉利優格星冰樂。圖／截取自星巴克官網 分享 facebook