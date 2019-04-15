東京「咖啡大師」現磨手沖 客製化你的專屬咖啡！

【圖．文｜行遍天下】





那短短的一小時彷彿是擁有了專屬咖啡諮詢師，吸吮著咖啡的一切知識與氣味

▲選完咖啡，咖啡師就在櫃檯前悉心沖煮起。 分享 facebook

在咖啡還沒那麼流行東京的年代，堪稱東京咖啡始祖的國有榮一先生在東京表參道巷弄裡，開創了一間宛如茶室一樣神秘又專屬的小天地，讓現磨手沖咖啡這件事情在東京掀起一陣浪潮。而接續經過在其他地方開設新樣貌店面、進軍海外等大張旗鼓的事情後，國有榮一卻回過頭來找到自己對咖啡最初的初衷，在第一代原地址重新開啟了「KOFFEE MAMEYA」。

▲安安靜靜表參道巷子裡，大家都鑽進店裡，靜靜等著。 分享 facebook

依舊低調黑沉的木頭色調，略矮有如茶室神秘感的通道，是進入KOFFEE MAMEYA的唯一入口，一抹暈黃燈光打在36金色石方格上的沈靜，讓等待著的時光不自覺得沉靜下來。

▲一入門，黑色木牆上的36金色塊，代表著36氣味烘焙度。 分享 facebook

採以一對一應對方式的小店真的很小，必須要等前一位客人「諮詢」結束後才能進入。沒有坐位只能站著品味咖啡，過程像是一種對咖啡的問診一樣，諮詢的時間長短任由客人發問一切，那短短的一小時彷彿是擁有了專屬咖啡諮詢師，吸吮著咖啡的一切知識與氣味。

▲只要有任何咖啡問題，都能得到專屬解答。 分享 facebook

國有榮一的弟子小倉貴幸先生與武田紀史先生坐鎮櫃檯前，專注且熱切的眼神散發著對咖啡的愛，即使不懂日文也能以流利的英文對應，開啟每位客人的咖啡大世界。

▲諮詢櫃檯下，陳列著今日販售的咖啡豆。 分享 facebook

36格深淺不一的咖啡豆加上寫得清清楚楚的咖啡名單對應，手磨還是機器磨豆、喜歡明亮或者深沈、後韻喜好亦或單喝還是加牛奶，細細詢問完客人的喜好再從中推薦適合的豆子，等選定之後才開始磨豆與沖煮。

▲表單上清楚記載著今日提供的所有咖啡豆，產地、烘焙深度與調性。 分享 facebook

一管管量秤好的咖啡豆磨完，再回到櫃檯正中央進行專注的手沖儀式，咖啡粉在剛剛好溫度的熱水注入之下吸得飽滿膨脹的弧度，咖啡香在室內散開前後韻竟然能如此的不同。不讓其他的烘焙或者拉花等步驟左右，咖啡人回歸到選品最好的咖啡、專注提供咖啡知識與手沖現煮的最後一道步驟上，這就是國有榮一先生對咖啡最初執著的模樣吧！

▲品味的杯子上也有著店內LOGO。 分享 facebook





推薦者｜總編輯 Lingling

當喝咖啡這件事情回歸到最原始的初衷，就是如此的一方空間吧！





景點介紹

▲以咖啡外包裝的深淺色代表著烘焙的深淺度，也是MAMEYA的特色。 分享 facebook

KOFFEE MAMEYA

地址｜東京都涉谷區神宮前4-15-3

電話｜+81-3-5413-9422

網址｜ www.koffee-mameya.com

營業｜10:00∼18:00

價位｜單品咖啡La Lia Yellow Honey1杯550円、150g咖啡豆1,950円





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