太瘋狂了！星巴克「買一送一」連續21天獎不完 今日下午4點、12日加碼優惠贈送

2019-04-09 11:03 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



星巴克買一送一活動又來了，歡慶夏日到來這一回活動加碼更瘋狂啦！推出星巴克「夏日闖關」活動，讓大家連續21天不間斷有機會刮中100杯免費飲料或不同數量的好友分享券等超優惠獎項，星巴克鐵粉直呼太狂了！還有，別忘記「星巴克好友分享日」持續進行中，今下午4點開始至晚間8點限時4小時買一送一快把握！

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

星巴克「夏日闖關活動」將於4/10至4/30整整21天連續舉辦，只要到活動畫面完成5個不同指定任務，每完成一回合就可獲得一次電子版刮刮卡抽獎機會，還可重複多回合，依照星巴克網友們先前參加星巴克活動的反應，買一送一好友分享券的中獎機率超級高！

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團 分享 facebook

若一直抽不到買一送一好友分享券的星巴克鐵粉們先不要太氣餒，星巴克迎接「線上門市5週年」，將於4/12上午11點至下午8點於全台門市推出買一送一優惠，快把這一天列入你的行事曆吧。

而近期超夯的星巴克星光好友分享日也持續進行中，當下午4點開始至晚間8點限時4小時的Happy Hour為主打，四月下旬的星巴克星光好友分享日時間，將於4/16、4/23兩天下午開始買一送一活動，星巴克鐵粉們準備一次開心喝個夠！

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星巴克買一送一優惠活動

．夏日闖關(2019/4/10~2019/4/30)：

活動期間可於活動畫面中獲得5種不同的指定任務，每個任務需在D+2完成，完成5種指定任務後，即可即時於活動畫面中抽獎，獎項包含100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。

活動連結：https://goo.gl/qWvlEj

．星巴克線上門市5週年好友分享日(2019/4/12)：

活動當日11:00-20:00購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，第二杯由星巴克招待。

．星光好友分享日(4/16、4/23)：

活動當日16:00-20:00，活動時段購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。