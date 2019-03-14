【行天宮站】超大型海水魚缸好療癒 迷人的台北咖啡廳「瑞帛咖啡」REBIRTH COFFEE

在捷運行天宮站附近散步看到這間《瑞帛咖啡Rebirth Coffee》咖啡館，店前的彩繪不因夜晚而隱藏，店內偌大的海水魚缸更是吸引我的主因，好迷人的咖啡館啊！在台北行天宮捷運站附近。

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瑞帛咖啡Rebirth Coffee店外牆上的彩繪相當吸睛。平日晚上六點多，行天宮附近的巷弄寧靜的連呼吸聲都清楚，路過了瑞帛咖啡Rebirth Coffee咖啡館，店內燈亮還散發著文青感，超大的海水魚缸招喚著我，決定飯後來杯咖啡。

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瑞帛咖啡Rebirth Coffee有舒適寬敞的座位，店內兩側皆有座位，我毫不猶豫走向魚缸區就坐下了！

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瑞帛咖啡Rebirth Coffee是新開幕的咖啡館，以提供咖啡飲品為主，木櫃裡提供少樣甜點選擇，看粉絲團說之後會有提供輕食三明治。

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瑞帛咖啡Rebirth Coffee菜單

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也有手沖咖啡可選擇。

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拿了菜單決定好飲品就到櫃檯點餐結帳，客氣的帥老闆說後方櫃子有開水可自取，那甜甜的微笑讓開場白加分不少。

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這魚缸真的好大，還記得第一次看到咖啡館有大魚缸是在台南的＂a Room房間咖啡＂（【台南老房子咖啡館】台南-a Room房間咖啡~巷弄內寧靜的咖啡館）。

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熱拿鐵咖 啡$150＋抹茶拿鐵 $140

綿密的奶泡遇上溫潤的咖啡豆風味，甜甜的好順口，抹茶加上牛奶的比例恰恰好，不會太甜膩。

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瑞帛咖啡Rebirth Coffee超大的海水魚缸讓人心情放鬆，帶著筆電，點了一杯熱拿鐵咖啡，望著尼莫小丑魚游來游去好不快樂，海底世界真奇妙啊！

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魚缸裡好多可愛的小丑魚。

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在繁忙的台北城市能有一處讓人放鬆的咖啡館，店內座位寬敞舒適，對於筆電族或是想安靜看本書的人，瑞帛咖啡Rebirth Coffee是個不錯的選擇，只是這裡似乎沒有插座可充電？那就靜靜的看著大魚缸發呆吧！享受不一樣的咖啡館之旅。

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瑞帛咖啡Rebirth Coffee

地址：台北市中山區民生東路二段115巷25弄20號

捷運：行天宮站1號出口

營業時間：12:00~19:00（公休日請看粉絲團）

電話：02 2563 3356

食記：行天宮咖啡館推薦瑞帛咖啡Rebirth Coffee，不限時咖啡廳

粉絲團：Rebirth Coffee

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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