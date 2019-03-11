萊爾富莊園咖啡 來自世界最美湖泊的祝福

對於咖啡族來說，超商現煮咖啡是經濟實惠又便利的選擇，為了滿足更挑剔的味蕾，萊爾富Hi Café美式咖啡限量升級不加價，特別引進位於瓜地馬拉被譽為「世界最美麗湖泊」的阿蒂特蘭湖產區，Finca La Bendicion莊園咖啡豆，口感更加香醇溫順有層次，享受更有質感的咖啡日常就趁現在！

萊爾富Hi Café美式咖啡限量升級不加價，引進被譽為「世界最美麗湖泊」的阿蒂特蘭湖產區莊園咖啡。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

萊爾富Hi Café期間限定推出單一產區莊園咖啡，喝得到精品風味。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

目前超商咖啡普遍常見的是採用混合豆，萊爾富Hi Café特別首次限量推出單一產區莊園咖啡，由於單一莊園產區的土壤、水質、作物特性相同，即使氣候稍有變化或年份不同，莊園咖啡產區也會悉心維持一定的水準，讓風味更穩定和諧，因此選用單一莊園生產的咖啡豆，往往能讓咖啡有更融合且溫順的口感。

香濃醇的萊爾富Hi Café單一產區莊園咖啡，花小錢也能有大享受。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

阿蒂特蘭湖（Lake Atitlan）是瓜地馬拉四大火山咖啡產區之一，由火山爆發留下的火山口聚水而成，肥沃的火山土壤與潮濕熱帶氣候，孕育出風味獨特的莊園咖啡豆，其香醇的口感，彷彿是來自最美湖泊給人們的祝福。

萊爾富Hi Café本次限量引進的阿蒂特蘭湖單一產區莊園咖啡，歷經手摘、手選、水洗、發酵、100%日光日曬乾燥、中度烘焙與真空封存等精緻繁複工序採收製作，透過水洗處理法可以讓咖啡豆的雜質降到最低，外觀較完整、品質更佳，加上經過發酵，咖啡豆通常帶有明亮乾淨的酸味與果香，由於生產過程繁瑣，成本也相對較高。

萊爾富Hi Café莊園咖啡採用精緻工序採收製作，散發獨特的香氣與餘韻。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

萊爾富Hi Café莊園咖啡順著熱氣竄出的濃醇咖啡香就已令人驚艷，入口後更能感受到烤堅果與核桃香氣，伴隨著持久的香濃奶油與黑巧克力餘韻，萊爾富採用美式莊園咖啡期間限定、升級不加價的方式，就是為了讓咖啡族花小錢也能有大享受，在超商就能喝到咖啡館等級的完美風味，即日起至4月15日售完為止。

萊爾富Hi Café美式咖啡期間限定免費升級。圖／萊爾富提供 分享 facebook





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