捨不得離開！日本４間超好拍的暖心特色咖啡廳

走訪咖啡廳已經是旅遊中不可錯過的行程，有絕景咖啡廳、複合式咖啡廳、還有卡哇伊的小動物陪喝咖啡的店，無論哪一種都保證進去就捨不得離開。

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★Kobe Sea Bus Cruising Cafe Fantasy

以美景聞名的神戶港，其實還能上船喝下午茶。船內2樓設有開放十足的咖啡廳，開船後可邊欣賞海景邊啜飲咖啡，沿途還能看見世界上最長的吊橋「明石海峽大橋」。為紀念開港150年，與百年酒舖「神戸酒心館」及甜點老舖「神戸凮月堂」合作開發的酒粕銅鑼燒更是不可錯過！

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【店家資訊】

地址：兵庫県神戸市中央区波止場町7-1 中突堤中央ターミナル 「かもめりあ」 前5番のりば

電話：+81-78-360-0731

營業時間：10：00∼17：00 整點開船（航行時間約45分鐘）

公休日：不定（請洽官網查詢）





★SEA HOUSE

南臨太平洋的四國高知縣以浩瀚海景聞名，安藝砂濱海岸的崖壁上，有間主要以玻璃打造、近年在IG造成轟動的「SEA HOUSE」。店內分為1樓座墊區與2樓餐椅區，透過大片玻璃眺望海景，彷彿漂浮在海面上般不可思議。除了美景外，主打地產地銷的各種西式及日式的美味料理、甜點與咖啡更是一應俱全。

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【店家資訊】

地址：高知県安芸郡芸西村西分乙 54-1

電話：+81-887-32-2880

營業時間：11：00∼20：30（LO 20：00）

公休日：無





★市電カフェ

1970年廢線的京都市電車廂化身「路面電車咖啡廳」。完整保留車廂原貌，同時將內部巧妙改裝為廚房及用餐區，並提供宛如電車吊環的硬麵包、昔日市電車票圖案的方巾等各式以電車為主題的餐點、商品。廢線的老舊路面電車車廂，搖身成為公園內的人氣咖啡廳，深受大人小孩喜愛。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市下京区観喜寺町1-15市電ひろば（梅小路公園內）

電話：+81-90-3998-8817

營業時間：10：00∼18：00

公休日：無





★ちくちくCAFÉ

可愛的刺蝟與娃娃屋的夢幻世界觀共組的療癒咖啡廳，開幕僅2年便成為海內外旅客爭相前往造訪的人氣店舖。店內擺放了各式精緻的袖珍娃娃屋，可在廚房、教室、客廳等場景，觀賞刺蝟活動的身影，還可與刺蝟合影、輕撫刺蝟柔軟的肚皮，或是購買飼料體驗餵食刺蝟的樂趣，盡享刺蝟的撫慰！

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区渋谷 1-13-5 大協渋谷ビル 2F

電話：+81-3-6450-6673

營業時間：11：00∼19：00（LO 18：30）

公休日：無





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