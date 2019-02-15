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咖啡控別錯過！站著喝的黑糖咖啡「壹陸壹」甜蜜又微苦的美味

2019-02-15 08:00udn走跳美食

文、圖／陳小可

永和的飯局結束，晚餐後的咖啡魂釋出，想到很愛的咖啡館「壹陸壹（E61）咖啡場所」。

走！我們去喝一杯黑糖拿鐵咖啡！每次到永和都會想到E61咖啡，還記得第一次喝到好喝的黑糖拿鐵咖啡就是在E61，那表層厚實甜蜜的黑糖和拿鐵風味的咖啡著實合拍順口，一喝就難忘到現在，而E61咖啡最有趣的景象就是店內沒有提供座位，客人都是站著喝咖啡，不然就把咖啡端到對面的四號公園品嘗，再自行將杯子歸回咖啡館。

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黑糖控！專屬的黑糖拿鐵咖啡～可愛好喝。台北咖啡館。

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壹陸壹（E61）咖啡菜單

店內提供的飲品選擇寫在吧檯上方的大黑板，除了咖啡，E61也有販售咖啡豆。

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沒有內用座位的咖啡館，客人都是站著喝咖啡。

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厲害的咖啡機，上面還印著E61。

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E61咖啡除了站著喝咖啡是特色之外，老闆也很信任客人，內用並不用先結帳，而是等到客人歸還咖啡杯再買單。

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牆上貼著老闆到國外旅遊的美好回憶，櫃子上的杯子收藏品來自世界各國，看起來相當豐富。

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每次來E61都必點一杯黑糖拿鐵咖啡，一定要喝熱的！這是還點了一杯冰拿鐵～順口好喝。

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蓬鬆綿密的奶泡，上面似焦糖布丁的黑糖表層，遇熱的甜蜜感在啜飲一口只有幸福兩個字。

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你就是一杯迷人的咖啡，甜蜜之中又帶著微苦的滋味，自我們相遇的那刻到現在。

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E61咖啡的營業時間，在四號公園的晚上，我們喝著迷人的黑糖拿鐵咖啡。

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壹陸壹（E61）咖啡場所

地址：新北市永和區安樂路200號

捷運：永安市場站

電話：02 2926 3870

營業時間：15:00–20:00（周日、周一公休）

食記：永和咖啡館推薦E61黑糖拿鐵，四號公園咖啡館

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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