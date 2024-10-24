星巴克一杯不到35元！走跳非洲6年 他評「這國」最便宜 超狂物價驚呆全網

「哪個非洲國家最便宜？」這道題由一位名叫小鐘的環球背包旅行者來解答。他擁有在非洲走跳6年，其中「埃及」是他認為最便宜的非洲國家。以700埃及磅（約台幣460元）實測，帶大家一探埃及的親民物價，順道揭密有別於刻板印象裡的神祕埃及。

環球背包旅行者小鐘在Youtube分享了一部影片，以「非洲最便宜的國家」為主軸帶網友們沉浸式感受「埃及」物價與現況。他用700埃及磅（約台幣460元）為基金展開測試，以阿拉伯捲餅75埃及磅（約台幣50元）、現榨芒果汁35埃及磅（約台幣23元）等美食物價當開端。隨後去到了全非洲最大的商場「Citystars Mall」，說到知名黎巴嫩巧克力品牌只要中國定價的三分之一，最令人震驚的是，全球連鎖星巴克一杯咖啡竟只要50埃及磅，折合台幣不到35元，物價落差一下子就對比出來了。

埃及當地星巴克咖啡價格超親民。圖／摘自Youtube@Johnny_vlog

小鐘也帶大家見識當地的電影票價，價格約落在130-150埃及磅（約台幣99元），他還吃了甜甜圈和換算台幣約109元的肯德基套餐等，樣樣都超便宜。

市場物價更是超級銅板價，烤紅薯一個約台幣3元、甘蔗汁7元。交通費部分，搭公車僅需5埃及磅（約台幣4元）。另外，小鐘也建議，有到埃及旅遊出行叫車可使用Uber，方便且價格合理。

圖／摘自Youtube@Johnny_vlog

而該影片也吸引超過12萬瀏覽人次，不少網友紛紛在底下留言「令人羨慕的物價」、「超級便宜啦 真想去旅遊」，甚至還有人心動表示「想去埃及躺平」。但其實物價高低除了看消費金額外，也應結合收入、購買力做為參考。不過，透過小鐘的分享介紹，也讓更多人看見了不一樣且乾淨文明的埃及。