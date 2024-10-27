你想不到的肯亞奢華體驗　用上帝視角俯瞰大地、享英倫貴族獵遊時光

【圖／文：溫士凱】

肯亞在英國殖民時期，就是貴族們彰顯身份的獵遊（Safari）旅遊目的地。而英國女王伊莉莎白二世是在1952年25歲時和丈夫菲利浦親王在肯亞的一間樹屋飯店度假，才剛登上樹屋休息，即收到父親喬治六世駕崩消息，匆匆就在樹屋上繼位成為英國女王。因此在歷史上留下了「上樹公主，下樹女王」的傳奇。時至1985年，好萊塢風靡全球的浪漫愛情巨片，由梅麗史翠普及勞勃瑞福所主演的《遠離非洲》（Out of Africa），將美麗的草原和動物自然景色，披上了夢幻的色彩盡現世人眼前，接著動物星球頻道、Discovery陸續報導肯亞動物大遷徙的震撼影片，以及登上國家地理頻道所精選的「此生必遊」名單，從此，肯亞便以獨特夢幻的旅遊型態，獨佔主題式旅遊市場的鰲頭！





天上飛、輪子飆草原活力狠樂趣

清晨，天空染上淡淡金色光輝，隨著噴火器加壓聲，熱氣球緩緩升空。當上升到自由飛翔的高度，天色也亮了起來。此時，用上帝視角俯瞰大地，有成群蹬羚奔馳、斑馬低頭啃草，低空飛過了河上，不小心驚醒幾頭河馬。高飄、低飛，馬賽馬拉草原皆以一種寧靜卻又充滿生命力的姿態展現在你眼前。回到地面，早已經安排好的早餐，不但豐盛精彩，就連廚師也直接請到草原上現場客製化供應各式蛋料理，而香檳更是無限暢飲。無怪乎明明一人美金520元所費不貲，現場參加者笑容滿面，異口同聲說：「相當值得啊！」

很多人誤解了肯亞旅遊只能搭著吉普車在草原上看動物，事實上另有許多客製化的行程可以參與，而人氣滿滿的熱氣球行程不過是其一。另一個同樣受到遊客們歡迎的活動，便是「Game Walk」了！這是在擁有證照專業人員陪同下，自由在保護區內或步行、或騎自行車進行獵遊的方式。這種活動會在相對安全的區域內進行，允許遊客更近距離地接觸大自然。除了辨識動物蹤跡、觀察植物和鳥類外，並可能在不打擾動物的情況下，近距離觀賞生態的細節。

這回我們在「地獄門國家公園（Hells Gate National Park）」還參加了8公里的自行車導覽。車況普通，泥土和石礫道路帶來了騎乘考驗，一路上，斑馬、長頸鹿、羚羊、水鹿、狷羚不時出現，這種與野生動物並肩而行的感覺，讓人不由自主地放慢騎車速度，想要多停留片刻，與大自然多些交流。隨著路程推進，景色逐漸變得更加原始而壯麗。峽谷輪廓在陽光的照耀下變得格外鮮明，兩側的岩壁猶如被時間雕刻的巨型雕塑，訴說著千百年來的故事。每一個轉彎，也都是與過去時光的碰撞。對了，此處可是地球上少數幾個你可以在野生動物間騎行的地方之一喔！





豪華帳篷享英倫獵遊時光

自英國殖民時期以來，肯亞的帳篷飯店成為最受遊客歡迎的人氣旅宿。老實說費用不便宜，標準房一晚台幣一萬元起跳正常，三萬元以上比比皆是，帳篷飯店販售不單只是住宿，而是整體環境與氛圍的時尚享受。





這家位在動物保護區內，景緻開闊美好，讓人心生歡喜。為了保護帳篷在外面再多架了草棚亭。至於內部則是高級豪華的生活空間，木質家具與柔和的燈光相映成趣，梳洗、衛浴設備一應俱全。晚上還會貼心的送上暖水包。至於早上的Morning Call叫早服務，則是工作人員直接在帳篷外用人聲叫你起床，完全就是超虛榮的服務啊！值得一提的是自助餐選擇性多之外，還有現點熱炒，再加上廚師炒鍋技術高超，自由組合搭配的義大利麵，吃得好滿足！





位於埃爾門泰塔湖旁貴族版的Villa等級帳篷，不但玄關衣物間、主臥室、衛浴室等大得驚人，大床有如歐洲五星飯店直接搬到草原上，開夜床時還會將蚊帳放好，很是貼心。除了房間內裝舒適，空間設計和餐食同樣讓人滿意，特別是大廳半開放式的空間，搭上典雅沙發區，而前方則是大草原和湖畔，仔細一瞧，不少紅鶴就在湖邊悠哉休憩，而一個轉身，水鹿則和我四眼相望，多麼美好的自然環境！這裡的午、晚餐都是標準的前菜、湯品、主菜及甜點的整套套餐，搭上用餐時間並不趕，正好慢慢享用。





Info：

肯亞共和國（Republic of Kenya）

簡述：自1963年從英國獨立。由於東非大裂谷將肯亞分為兩半，恰好與橫貫全國的赤道相交叉，肯亞因此獲得了「東非十字架」的稱號。農業、旅遊服務業和工業是國民經濟三大支柱。此外，肯亞是聯合國、非洲聯盟、不結盟運動、七十七國集團和東非共同體成員國。聯合國人居署及聯合國環境署總部則設置在首都奈洛比。

語言：史瓦希里語（Kiswahili）及英語

面積：580,367平方公里

人口：5620萬人

時差：慢台灣5小時

電壓：240伏特

幣制：肯亞先令（Kenyan Shilling, KES）

航班：可搭阿聯酋航空由杜拜轉機前往奈洛比簽證：需簽證許可。肯亞自2024年1月起實施免簽證政策，全面核發電子旅行准證（Electronic Travel Authorization, eTA）予擬入境旅客，遊客於啟程前至少3日至肯亞電子旅行准證官網登錄申請eTA，並依所示填載資料及繳費。或由旅行社代辦。

旅遊資訊洽詢：肯亞國家旅遊局網站 magicalkenya.net.cn/





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